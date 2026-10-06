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Rusya duyurdu: Uçaklar Türkiye'den geri döndü

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya duyurdu: Uçaklar Türkiye'den geri döndü

Vnukovo Havalimanı’nda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Türkiye’den Rusya’ya gitmek üzere havalanan dört uçak rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldı.

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Foto - Rusya duyurdu: Uçaklar Türkiye'den geri döndü

Ankara, İstanbul, Dalaman ve Bodrum’dan Moskova’ya uçan dört uçak, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’nda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

#2
Foto - Rusya duyurdu: Uçaklar Türkiye'den geri döndü

TASS’ın Avrupa Birliği (AB) hava trafik kontrol hizmetlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, uçaklar Litvanya ve Polonya hava sahasından geri döndü.

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Foto - Rusya duyurdu: Uçaklar Türkiye'den geri döndü

İstanbul’dan kalkan bir başka uçak ise St. Petersburg’a indi. Gece saatlerinde Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova’daki dört havalimanının tamamında operasyonlara kısıtlama getirdi.

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Foto - Rusya duyurdu: Uçaklar Türkiye'den geri döndü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 6 Ekim gecesi Moskova’ya doğru 650 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu açıkladı. İHA’ların büyük bölümü uzak hatlarda imha edilirken, 105’i başkente yaklaşırken düşürüldü. Daha sonra Moskova’ya yaklaşırken düşürülen İHA sayısının 173’e yükseldiği bildirildi.

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