T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO: 2025/553

DAVALI: HASAN ABI - Akşemsettin Mahallesi Halıcılar Caddesi No 86 Daire 2 Fatih/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kira Parasının Tespiti İstemli davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde, davacı ile aranızda Akşemsettin Mahallesi Halıcılar Caddesi No86 Daire 2Fatih/ İstanbul 01/07/2019 tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı, sözleşmenin üzerinden 6 yıl geçmiş olması ve emsallerinin altında kalması nedeniyle 01/07/2025 ile 01/07/2026 tarihleri arasındaki kira bedelinin 45.000 TL olarak belirlenmesi talep edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/04/2027 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02564866