Yüzde 80 yerli ve milli uzay aracı tamam! Türkiye’den Ay’a çıkarma

Uzay aracında yüksek çözünürlüklü kamera ve yerli geliştirilen geniş açılı video kameranın bulunacağını belirten Yağlıoğlu, potansiyel iniş alanlarının ayrıntılı görüntülenmesinin hedeflendiğini söyledi. Yüksek çözünürlüklü kameranın 70 santimetre çözünürlüğe sahip olacağını açıklayan Yağlıoğlu, görüntüleme donanımının gelecekteki iniş görevleri açısından kritik önemdeki görüntü tabanlı seyrüsefer sisteminde de kullanılacağını kaydetti. Görevin sonunda bilimsel çalışmalar tamamlandıktan sonra kalan yakıtla belirlenen bir alana kontrollü çarpma planlandığını anlatan Yağlıoğlu, “Bu aynı zamanda iniş görevi için bir prova niteliğinde olacak. Ve son olarak, yerli sistemlerimiz için derin uzay ve Ay yörüngesi mirası kazanmak istiyoruz" dedi. Projede hibrit itki sisteminin DeltaV tarafından geliştirildiğini belirten Yağlıoğlu, nitroz oksit ve katı polimer yakıt kullanan motorun azami 700, ortalama 650 newton itki ürettiğini söyledi. Sistemin biri Dünya, diğeri Ay yörüngesinde olmak üzere iki kez ateşlenmesinin planlandığını kaydeden Yağlıoğlu, daha önce alçak Dünya yörüngesi ortamında gösterilen teknolojinin, bu görevle derin uzayda çalıştırılacağını anlattı. Derin uzay haberleşmesi, seyrüsefer ve otonom çalışma kabiliyetlerinin de sınanacağını belirten Yağlıoğlu, “Sonuç olarak, asıl elde ettiğimiz faydalı yük kazandığımız kabiliyettir. Derin uzay haberleşmesi, itki, görev tasarımı, bilim operasyonları ve otonomi gibi birçok kabiliyet geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu. Sunumun ardından bir katılımcının, ilk görevde kazanılacak deneyimin sonraki projelere nasıl aktarılacağı sorusunu yanıtlayan Yağlıoğlu, ikinci Ay görevine yönelik resmi olmayan hazırlıkların da sürdüğünü açıkladı. Projede görev alan bursiyer öğrencilerle gezgin araç, iniş aracı ve iniş aracı itki sistemi için konsept tasarımlar ve simülasyonlar yapıldığını belirten Yağlıoğlu, Ay yüzeyinde kaynak tespiti ve kaynak kullanımına yönelik deneylerin değerlendirildiğini söyledi. Yağlıoğlu, “Öğrencilerimiz tüm bunları inceledi ve aynı zamanda genç meslektaşlarımızı bir sonraki görevler için hazırlamış olduk. Ayrıca bunları IAC'de yayımladık" dedi. Ay yolculuğu sırasında haberleşmenin nasıl sağlanacağı sorusuna yanıt veren Yağlıoğlu, ticari bir yer istasyonu ağı kiralanacağını ve buna ilişkin sözleşme bulunduğunu söyledi. Yağlıoğlu, farklı coğrafyalardaki antenlerin kullanılacağı ağın Ankara'daki Operasyon Merkezi'nden kontrol edileceğini, merkezdeki yazılımların da TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini belirtti. Görevin en zorlayıcı aşamalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yağlıoğlu, haberleşme, aşırı sıcaklık koşullarına karşı termal tasarım, yaklaşık 1,7 ton yakıt taşıyan tankları destekleyecek yapı ve arızalara otonom tepki verecek sistemlerin geliştirilmesinin önemli mühendislik çalışmalarını oluşturduğunu kaydetti.