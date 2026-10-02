İran’da bombalı saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ve İsrail ile savaşan İran’da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir emniyet görevlisi hayatını kaybetti.
İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sistan ve Beluçistan’da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı.
Patlama sonucu bölgede bulunan bir emniyet görevlisi yaşamını yitirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu saldırının emniyet güçlerinin “savunma azmini” kıramayacağını vurgularken saldırıyla bağlantılı şahısları yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.