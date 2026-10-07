  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemen'de insanlık dramı derinleşiyor! Japonya'dan 10 milyon dolarlık acil yardım kararı Cemil Tugay rengini belli etti “AK Parti'ye geçecek misin?” sorusuna cevap CIA uyarmış! Terör devleti İsrail iç savaş veya riski altında! TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar Yahudi hahamdan tarihi itiraflar: İsrail bir küfür ve sapkınlık devletidir Sahte videoların ardından dikkat çeken karar! Meloni, yapay zekaya karşı sesini tescil ettirdi Gökyüzünde F-16 şovu! Türk savaş jetleri Litvanya semalarında Belediye Meclisinde CHP-Yeni Parti kavgası! CHP'li Başkan: Seni o koltuğa CHP oturttu! Lal Denizli: Senin ağzını yerim! Atanmış... O ülkede öğrenci eylemleri büyüyor! Okul girişini kapatıp dersleri durdurdular Bakan Tekin acı haberi verdi! Başakşehir'deki okul saldırısında 1 can kaybı
İSLAM 7 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

7 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
7 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (7 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٤٦) اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زٖينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ اَمَلاً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(46) Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.

(Kehf Suresi, 18/46)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Mekkeli bazı zenginler, mallarının ve oğullarının çokluğu sebebiyle şımardıkları için tevhid dinine girmeye tenezzül etmiyor (Kalem 68/14-15), hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı (bk. Câsiye 45/24). Yüce Allah, onların şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu; insanın içini açan bitki örtüsüne hayat vermekte olan suya benzetiyor; ama bir süre sonra su çekiliyor, bitkiler kuruyor ve toza toprağa karışıyor.

Bu ibretli benzetmeye göre, insanları aldatan dünya hayatı fânidir, mal ve çocuklar da bu dünyanın süsüdür; kısa bir süre sonra fâni olan gidecek, sâlih amel kalacaktır.

“İyi davranışlar” diye çevirdiğimiz ve kalıcı olduğu açıklanan sâlihât hem inanmayı hem de İslâm’ın yapılmasını emrettiği ve hoş karşıladığı, ahlâkî değerlere uygun işleri ve güzel davranışları ifade etmektedir. Allah’ı zikretmek, namaz, oruç, hac, zekât ve benzeri bütün ibadetler; cihad etmek, iyiliğe yöneltmek, kötülükten sakındırmak, ana babaya, akrabaya ve komşulara iyi davranmak, adalet, ihsan vb. Kur’an’ın öngördüğü bütün iyi işler dünyada insanlara fayda verecek ve âhirette de kurtuluşa vesile olacak sâlih amellerdir.

İnsana yakışan, dünya hayatında yapacağı iyi işlerle ebedî saadetini kazanmaktır. Bununla beraber İslâm, helâl mal kazanmayı ve dünya nimetlerinden istifade etmeyi de yasaklamamıştır: “De ki: Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar dünya hayatında müminlere yaraşır; kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır” (A‘râf 7/32). Ancak İslâm bu nimetlerin fakirlere karşı kibir ve gurur vesilesi edilmesini, maddî ve psikolojik baskı aracı yapılmasını hoş görmez.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Dört özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar:

1. Bir yoksulu koruma altına alan;
2. Zayıfa merhamet eden;
3. Emri altındakilere yumuşak davranan;
4. Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan..."

Kaynak: Feyzü'l-Kadir, I/464, No: 917

 

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:


Fatih Sultan Mehmet Han'ın arapça "Muhammed" şeklindeki Rumelihisar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23