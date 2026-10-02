Zamanlama İstanbulluları isyan ettirdi! E-5 karayolunda İBB eziyeti

Okulların açılması ile birlikte İstanbul’da trafik tahammül edilemez bir noktalara çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları adeta pes dedirtiyor.

"Koskoca yaz tatili geçti hiçbir şey yapılmadı"

Özellikle iş çıkış saatlerine k onulan yol çalışmaları "Koskoca yaz tatili geçti hiçbir şey yapılmadı. Okullar açıldı hem de iş çıkış saatine yol çalışması koydular" diyerek isyan ediyor.

Son olarak Küçükçekmece’de D-100 kara yolunun Avcılar yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Cennet Mahallesinde yürütülen asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.

Bahçelievler - Avcılar arası uzun kuyruklar oluştu

Tam da iş saati İstanbul’un en önemli ulaşım damarlarından olan E-5 otoyolunun kapanması zaten tahammül edilemez bir noktaya ulaşan İstanbul trafiğini iyice içinden çıkılamaz hale getirdi.

Bu çalışmalar sırasında E5 Karayolu Bahçelievler - Avcılar arası uzun kuyruklar oluşmuştu.

İstanbul’un trafiğinin rahatladığı yaz aylarında neden bu çalışmaların yapılmadığı ve okullarının açılmasının ardından hem de iş çıkış saati yapıldığı İstanbullular tarafından ciddi bir şekilde eleştirildi.