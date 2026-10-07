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Yerel Hakkari'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Yerel

Hakkari'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

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Hakkari'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Hakkari’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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