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Gündem Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!
Gündem

Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!

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Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik sivil altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Riyad ve ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan iki uluslararası havalimanını hedef alan alçak saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, acil durum ekipleri ile ilgili kurumların saldırıların ardından olaylara "onaylı prosedür ve planlar doğrultusunda" derhal müdahale ettiği kaydedildi.

ABHA HAVALİMANI SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 28 Kİ,Şİ YARALANDI

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

 

KRAL HALİD HAVALİMANI'NDA 1 KİŞİ CAN VERDİ

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi.

Saldırılar sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin, ilgili güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde hasarı değerlendirdiği ve yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak, ülkedeki sivil havacılık sisteminin emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

 

RİYAD'DA BALİSTİK FÜZE FIRLATMA PLATFORMU İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı.

Maliki, fırlatma platformunun Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı hazırlığı sırasında imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

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Yorumlar

Ali

Bu saldırıları kime yaradı? Siyonislerin işine yarıyor Soru İran husiler şu an siyonislerin ve İsrail in işini mi görüyor. Bu Mekke intifakina bir saldırı mi ? testi mi . İki müslüman bir birinin kanını dokmesi Utangaç vericidir. İran 47 yıl Şii hilali bunun zararı bugün görüyoruz. Çin uydu ve navigation yardımı silah mı veriyor
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