SİLİVRİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayın: Familya Evcil Hayvan Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine

İstanbul İli Silivri İlçesinde, 34-EV-1339 çalışma izin belgeli KLEA FAMILY isimli Ev Hayvanı Barınma yeri adresinde yapılan denetimde adresin boşaltıldığı ve kapalı olduğu görülmüştür. 5996 sayılı kanunun 36ncı maddesinin 1inci fıkrasının ç bendi gereği 13141,00 idari para cezası uygulanmıştır. Sunulan adres kayıt sistemindeki adresinizin yetersiz/meçhul olması ve adli makamlarca da yeni adresinizin tespit edilememesi nedeniyle, işbu idari yaptırım kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metni son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkınız mevcuttur. İdari para cezasının tebliğ sayılma tarihinden itibaren 1 ay içinde İstanbul 8 Numaralı Muhasebe Müdürlüğü'ne ödenmesi gerekmektedir. Cezanın ilk 1 ay içinde peşin ödenmesi halinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca ¼ oranında indirim uygulanacaktır. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere ilgili Vergi Dairesine bildirilecektir.

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Basın No: ILN02564517