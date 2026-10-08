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Resmi İlanlar SİLİVRİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

SİLİVRİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
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SİLİVRİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayın: Familya Evcil Hayvan Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine

İstanbul İli Silivri İlçesinde, 34-EV-1339 çalışma izin belgeli KLEA FAMILY isimli Ev Hayvanı Barınma yeri adresinde yapılan denetimde adresin boşaltıldığı ve kapalı olduğu görülmüştür. 5996 sayılı kanunun 36ncı maddesinin 1inci fıkrasının ç bendi gereği 13141,00 idari para cezası uygulanmıştır. Sunulan adres kayıt sistemindeki adresinizin yetersiz/meçhul olması ve adli makamlarca da yeni adresinizin tespit edilememesi nedeniyle, işbu idari yaptırım kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metni son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkınız mevcuttur. İdari para cezasının tebliğ sayılma tarihinden itibaren 1 ay içinde İstanbul 8 Numaralı Muhasebe Müdürlüğü'ne ödenmesi gerekmektedir. Cezanın ilk 1 ay içinde peşin ödenmesi halinde,  5326  sayılı  Kabahatler  Kanunu  uyarınca  ¼  oranında  indirim  uygulanacaktır.  Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere ilgili Vergi Dairesine bildirilecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02564517