Baykar'dan ses getirecek ABD kararı: Devasa ortaklık duyuruldu
Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın aldığı Piaggio Aerospace'nin yükselişi devam ederken flaş bir ortaklığın haberi verildi. İşte detaylar...
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Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın aldığı Piaggio Aerospace'nin yükselişi devam ederken flaş bir ortaklığın haberi verildi. İşte detaylar...
Haberaero'da yer alan habere göre, Türk savunma ve havacılık şirketi Baykar’ın bünyesinde faaliyet gösteren Piaggio Aerospace, ABD’deki lojistik altyapısını ve P.180 müşterilerine sunduğu desteği güçlendirmek amacıyla Unipak Aviation’ı depo ve üretim ortağı olarak belirledi.
Baykar‘ın bünyesinde bulunan Piaggio Aerospace, ABD pazarındaki tedarik zincirini ve müşteri destek kapasitesini geliştirmek amacıyla Florida merkezli Unipak Aviation ile yeni bir işbirliğine gitti. Anlaşma kapsamında Unipak Aviation, şirketin ABD’deki depo ve üretim ortağı olarak görev yapacak.
Yeni ortaklıkla Unipak Aviation, Piaggio Aerospace parçalarının depolanması ve elleçlenmesi için özel depolama hizmetleri sunacak. Şirket ayrıca Piaggio Aerospace için çeşitli komponentlerin üretimini de gerçekleştirecek.
Piaggio Aerospace, yerel üretim ile depolama imkanlarının aynı yapı altında birleştirilmesinin ABD’deki tedarik zincirinin daha hızlı ve esnek çalışmasına katkı sağlayacağını belirtti. Yeni yapılanmanın, şirketin ABD operasyonlarının ihtiyaçlara daha hızlı yanıt vermesine ve mevcut müşterilere verilen desteğin güçlendirilmesine yardımcı olması hedefleniyor.
Piaggio Aerospace Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Tamer Tüfekci, ABD’de özel bir depo yapılanması oluşturulmasının şirketin tedarik zinciri ve müşteri destek kapasitesini güçlendirmek açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Tüfekci, Unipak Aviation ile yapılan işbirliğinin Piaggio Aerospace’i müşterilerine daha yakın hale getireceğini, operasyonel yanıt hızını artıracağını ve şirketin ABD’deki varlığının geliştirilmesinde önemli bir aşama oluşturacağını ifade etti.
Unipak Aviation ile gerçekleştirilen ortaklık, Piaggio Aerospace’in küresel tedarik zincirini ve müşteri destek hizmetlerini güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Baykar bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Piaggio Aerospace, ABD’de özel bir depolama altyapısı oluşturarak müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi ve bölgede büyüyen faaliyetlerine daha güçlü operasyonel destek sağlamayı amaçlıyor.
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