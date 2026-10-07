Baykar'dan ses getirecek ABD kararı: Devasa ortaklık duyuruldu

Piaggio Aerospace Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Tamer Tüfekci, ABD’de özel bir depo yapılanması oluşturulmasının şirketin tedarik zinciri ve müşteri destek kapasitesini güçlendirmek açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Tüfekci, Unipak Aviation ile yapılan işbirliğinin Piaggio Aerospace’i müşterilerine daha yakın hale getireceğini, operasyonel yanıt hızını artıracağını ve şirketin ABD’deki varlığının geliştirilmesinde önemli bir aşama oluşturacağını ifade etti.