Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve alkolsüz konseptiyle öne çıkan lüks otelden kötü haber geldi. Otel için konkordao kararı alındı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve alkolsüz konseptiyle öne çıkan lüks otelden kötü haber geldi. Otel için konkordao kararı alındı.
Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Muğla’nın en önemli turizm yerlerinden Bodrum’da bulunan ve 2023’te faaliyete geçen Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş. ve bağlı şirketleri için konkordato süreci başladı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve şirket ortağı Mustafa Polat hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.
Haber Hürriyeti’nin haberine göre mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş.'nin yanı sıra Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş., Utatil Turizm A.Ş. ve şirket ortağı Mustafa Polat'ı kapsadığı belirtildi. Konkordato süreciyle birlikte şirketler 3 aylık süreyle alacaklıların takibine karşı geçici koruma altına alındı. Bu süreçte şirketlerin mali durumuna ilişkin incelemelerin devam etmesi bekleniyor.
Konkordato kararı alınan şirket tarafından işletilen tesisin 2023’te faaliyete geçtiği öğrenildi. Bodrum Akyarlar’da bulunan otel, 25 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet veriyor. Otelde 158 oda ve 480 yatak kapasitesi bulunuyor. Alkolsüz her şey dahil konsepti ile hizmet veren otelde kadınlara özel alanlar da bulunuyor. Turgutreis Marina’ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan tesisin Bodrum merkeze olan uzaklığı ise 20 kilometre mesafede.
Verilen kararın iflas anlamına gelmediğine dikkat çekilirken, şirketlerin mali durumlarını düzenleyebilmesi için konkordato kapsamında geçici mühlet sağlandığı aktarıldı. Üç aylık sürecin ardından mahkemenin konkordato dosyasına ilişkin vereceği karar doğrultusunda sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.
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