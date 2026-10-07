Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Konkordato kararı alınan şirket tarafından işletilen tesisin 2023’te faaliyete geçtiği öğrenildi. Bodrum Akyarlar’da bulunan otel, 25 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet veriyor. Otelde 158 oda ve 480 yatak kapasitesi bulunuyor. Alkolsüz her şey dahil konsepti ile hizmet veren otelde kadınlara özel alanlar da bulunuyor. Turgutreis Marina’ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan tesisin Bodrum merkeze olan uzaklığı ise 20 kilometre mesafede.