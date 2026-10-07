  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme: 35 gün sonra bir cesede daha ulaşıldı Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı Yaşlı kadına belediye el uzattı! Evden çıkan 6 kamyon dolusu çöp şok etti Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü! Altın yatırımcıları dikkat! 12 aylık kritik tahmin açıklandı Seçenekler sistemden seçim sizden! Navigasyonda kişiye özel rota dönemi İran'dan olay Türkiye kararı: 50 hektarlık alan tahsis edildi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Hedefimiz başarımızı Avrupa’ya taşımak
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve alkolsüz konseptiyle öne çıkan lüks otelden kötü haber geldi. Otel için konkordao kararı alındı.

#1
Foto - Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Muğla’nın en önemli turizm yerlerinden Bodrum’da bulunan ve 2023’te faaliyete geçen Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş. ve bağlı şirketleri için konkordato süreci başladı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve şirket ortağı Mustafa Polat hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

#2
Foto - Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Haber Hürriyeti’nin haberine göre mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş.'nin yanı sıra Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş., Utatil Turizm A.Ş. ve şirket ortağı Mustafa Polat'ı kapsadığı belirtildi. Konkordato süreciyle birlikte şirketler 3 aylık süreyle alacaklıların takibine karşı geçici koruma altına alındı. Bu süreçte şirketlerin mali durumuna ilişkin incelemelerin devam etmesi bekleniyor.

#3
Foto - Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Konkordato kararı alınan şirket tarafından işletilen tesisin 2023’te faaliyete geçtiği öğrenildi. Bodrum Akyarlar’da bulunan otel, 25 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet veriyor. Otelde 158 oda ve 480 yatak kapasitesi bulunuyor. Alkolsüz her şey dahil konsepti ile hizmet veren otelde kadınlara özel alanlar da bulunuyor. Turgutreis Marina’ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan tesisin Bodrum merkeze olan uzaklığı ise 20 kilometre mesafede.

#4
Foto - Ünlü otel konkordato ilan etti: 3 yıllık macera iflasa gidiyor

Verilen kararın iflas anlamına gelmediğine dikkat çekilirken, şirketlerin mali durumlarını düzenleyebilmesi için konkordato kapsamında geçici mühlet sağlandığı aktarıldı. Üç aylık sürecin ardından mahkemenin konkordato dosyasına ilişkin vereceği karar doğrultusunda sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!
Yerel

Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!

Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açık..
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar kapatılacak
Gündem

Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; kentte yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Husilerin Aden Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı bildirildi
Dünya

Husilerin Aden Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı bildirildi

Aden İl Emniyet Müdürlüğü, İran destekli Husilerin güneydeki Aden Uluslararası Havalimanı'na 2 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıkl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in mahsur kaldığı araçta katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhur..
Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi
Gündem

Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Sermaye piyasasında mağduriyet yaşayan vatandaşların ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla harekete geçen AK Parti, fonların tasfiyes..
Ankara'da operasyon: 12 şüpheli tutuklandı
Gündem

Ankara'da operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Başken Ankara'da nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23