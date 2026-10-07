Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalar da başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalar da başladı.
Açıklanan enflasyon tahminleri doğrultusunda yeni yılda uygulanabilecek asgari ücret için ilk rakamlar gündeme geliyor.
2026 yılı için belirlenen net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruşun 35 bin 500 lira ile 36 bin 500 lira arasında olacağı öngörülüyor.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28’lik artış esas alındığında, net asgari ücret 35 bin 936 lira seviyesine ulaşıyor.
Piyasa beklentilerini yansıtan anketteki yüzde 29.61’lik oran uygulandığında artış, net ücreti 36 bin 389 lira seviyesine çıkarıyor.
2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle asgari ücret yüzde 27 oranında artış yansıtılmış, temmuz ayında ara zam yapılmamıştı.
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