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Ekonomi
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Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalar da başladı.

#1
Foto - Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

Açıklanan enflasyon tahminleri doğrultusunda yeni yılda uygulanabilecek asgari ücret için ilk rakamlar gündeme geliyor.

#2
Foto - Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruşun 35 bin 500 lira ile 36 bin 500 lira arasında olacağı öngörülüyor.

#3
Foto - Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28’lik artış esas alındığında, net asgari ücret 35 bin 936 lira seviyesine ulaşıyor.

#4
Foto - Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

Piyasa beklentilerini yansıtan anketteki yüzde 29.61’lik oran uygulandığında artış, net ücreti 36 bin 389 lira seviyesine çıkarıyor.

#5
Foto - Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle asgari ücret yüzde 27 oranında artış yansıtılmış, temmuz ayında ara zam yapılmamıştı.

#6
Foto - Asgari ücrette en güçlü 2 senaryo belli oldu

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