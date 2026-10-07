A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

İsmet Öker ise farklı pazarlarda mühendislik ekiplerine liderlik etmiş, perakendenin dijital dönüşümünü yakından yönetmiş güçlü bir teknoloji lideri. Onun deneyimi de teknoloji stratejimizi ve dijital yetkinliklerimizi geliştirmemizde önemli rol oynayacak. Her iki yöneticimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Hamit Baykal, müşteri beklentilerini merkeze alan, kategori ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik çatıda buluşturan dinamik bir yapı hedefliyor. Kategori yönetimi ve pazarlama alanındaki birikimiyle markanın ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye odaklanan Baykal, müşteri değer önerisini güçlendirerek yakalanan ticari fırsatları sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor. İsmet Öker ise, CarrefourSA'yı yeni nesil bir perakende şirketine dönüştürme vizyonuyla; veriyi karar süreçlerinin, yapay zekâyı operasyonun merkezinde ölçekleyerek teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi hedefliyor.