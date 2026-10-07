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A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

Geçtiğimiz aylarda A101 tarafından satın alınan Carrefoursa için dikkat çeken bir karar alındı. Ünlü marketin üst yönetim kadrosunda kritik değişikliğe gidildi.

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Foto - A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

Organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, rekabet gücünü artırma ve müşteri deneyimini yeniden şekillendirme vizyonu kapsamında yönetim piramidinde önemli bir yapılandırmaya imza attı.

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Foto - A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

CarrefourSA'da Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) görevine Hamit Baykal, Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine ise İsmet Öker getirildi.

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Foto - A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

Perakende sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Hamit Baykal, CarrefourSA'nın kategori yönetimi ve pazarlama süreçlerine liderlik edecek. Teknoloji alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip İsmet Öker ise CarrefourSA'nın teknoloji stratejilerine ve ekiplerine liderlik edecek.

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Foto - A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, yapılan atamaların şirketin ticari ve teknolojik dönüşümünü güçlendireceğini belirterek, “Yeni dönemde CarrefourSA’yı, müşteriye sunduğu değer ve alışveriş deneyimiyle fark yaratan, rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetenek havuzumuzu güçlendiriyor, farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş liderleri ekibimize katıyoruz.

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Foto - A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

Hamit Baykal, 20 yılı aşkın perakende deneyimiyle kategori yönetiminden uluslararası pazarlara uzanan geniş bir birikime sahip. Bu deneyimin, ürün çeşitliliğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz değeri daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz.

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Foto - A101 satın almıştı: CarrefourSA için flaş karar alındı

İsmet Öker ise farklı pazarlarda mühendislik ekiplerine liderlik etmiş, perakendenin dijital dönüşümünü yakından yönetmiş güçlü bir teknoloji lideri. Onun deneyimi de teknoloji stratejimizi ve dijital yetkinliklerimizi geliştirmemizde önemli rol oynayacak. Her iki yöneticimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Hamit Baykal, müşteri beklentilerini merkeze alan, kategori ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik çatıda buluşturan dinamik bir yapı hedefliyor. Kategori yönetimi ve pazarlama alanındaki birikimiyle markanın ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye odaklanan Baykal, müşteri değer önerisini güçlendirerek yakalanan ticari fırsatları sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor. İsmet Öker ise, CarrefourSA'yı yeni nesil bir perakende şirketine dönüştürme vizyonuyla; veriyi karar süreçlerinin, yapay zekâyı operasyonun merkezinde ölçekleyerek teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi hedefliyor.

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Yorumlar

Ömer

Müşteri olarak kalite , çeşit be uygun fiyat ı arıyorum. Piyasadan daha ucuz olmalı aksi g halse cazip gelmez bana .

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin sunduğu avantajları ve tüketiciler için neden güvenli bir liman olduğunu ele alan, dilediğiniz gibi paylaşabileceğiniz makale taslağı aşağıdadır: Bilinçli Tüketicinin Gizli Rotası: Piyasa Araştırması Yapmadan Doğru Alışveriş Mümkün mü? Günümüz ekonomik koşullarında market alışverişi yapmak, adeta ince elenip sık dokunması gereken bir piyasa araştırmasına dönüştü. Tüketiciler ellerinde broşürlerle, telefonlarında fiyat karşılaştırma uygulamalarıyla "Nerede daha az kazıklanırım?" sorusunun cevabını arıyor. A zincirinde deterjanın, B zincirinde ise sütün ucuz olduğu bu karmaşık denklemde, hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmek isteyenler için çok daha pratik ve güvenli bir alternatif öne çıkıyor: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri. Hiçbir fiyat araştırmasına veya market market gezme yorgunluğuna katlanmadan, doğrudan kapısından girip sepetinizi güvenle doldurabileceğiniz bu yapı, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda bilinçli bir tüketici duruşudur. Doğrudan Üreticiden Tüketiciye: Güvenin Kaynağı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ni diğer zincir marketlerden ayıran en temel fark, arkasındaki köklü kurumsal yapıdır. Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin, emektar üreticilerin alın teriyle topraktan topladığı ürünler, aracıların getirdiği fahiş kâr marjları olmadan doğrudan raflara taşınır. Bu durum, tüketicinin en büyük korkusu olan "acaba hak ettiğinden fazla mı ödüyorum?" şüphesini tamamen ortadan kaldırır. Piyasa araştırması yapmanıza gerek kalmaz; çünkü bu marketlerin varlık amacı ticari kârı maksimize etmek değil, üreticiyi korurken tüketiciye de makul fiyatlarla hizmet sunmaktır. Tarım Kredi Logolu Ürünler: Hem Kaliteli Hem Hesaplı Market raflarında hemen dikkat çeken Tarım Kredi logolu özgün ürünler, kalitenin pahalı olmak zorunda olmadığının en net kanıtıdır. Temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu kooperatif ürünleri, sıkı denetimlerden geçerek en doğal haliyle paketlenir. Bakliyatından yağına, peynirinden çayına kadar Tarım Kredi markasını taşıyan her ürün, yüksek kalite standartlarını taşırken piyasadaki muadillerine kıyasla bütçenizi korur. Marka algısı için yapılan devasa reklam bütçeleri ürünün fiyatına yansıtılmadığı için, siz sadece ürünün "öz değerine" ödeme yapmış olursunuz. Zamanınız da Cebiniz de Size Kalsın Alışverişi bir stres kaynağı olmaktan çıkarmak elimizde. Saatlerce aktüel ürün katalogları incelemek, "orası ucuzladı mı, burası bindirim mi yaptı?" diye kaygılanmak yerine, rotayı doğrudan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne çevirmek en rasyonel çözümdür. Eğer siz de hem paranızın karşılığını tam olarak almak, hem de ne yediğinden emin olan ailelerin arasına katılmak istiyorsanız, bir sonraki alışverişinizde Tarım Kredi'yi tercih edin. Hem cebinizin rahatladığını hem de mutfağınıza gelen kalitenin arttığını göreceksiniz. Dost tavsiyesidir: Deneyin, siz de memnun kalacaksınız!
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