TikTok’taki sözleri başını fena yaktı! Sedat Peker’den sıcağı sıcağına paylaşım geldi

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen M.A.S., Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırıldı.

DALAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 5 Ekim akşamı Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. M.A.S.'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

TİKTOK YAYINLARINDAKİ SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

M.A.S.'ın, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Saldırının söz konusu yayınlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SEDAT PEKER PAYLAŞIMI RETWEET ETTİ

Olayın ardından Sedat Peker'in X hesabındaki hareketi de dikkat çekti. Peker, M.A.S.'ın Dalaman'da silahlı saldırıya uğradığı bilgisinin yer aldığı bir paylaşımı retweet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.