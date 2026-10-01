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Gündem Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır
Gündem

Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır

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Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid, tavizsiz bir dava adamı olan gazetemizin kurucusu merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu Ağabey’in ismini yaşatmaya yönelik çok hayırlı bir hizmete adım atılıyor.

HABER MERKEZİ

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, Hakk’ın ve hakikatin savunulmasına adayan, sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid, tavizsiz bir dava adamı olan Gazetemizin kurucusu merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu Ağabey’in ismini yaşatmaya yönelik çok hayırlı bir hizmete adım atılıyor. Tevbe Suresi’nin 18’inci ayetinde yer alan “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar edebilir” ilahi emrini rehber edinen Karahasanoğlu ailesinin inşa ettirdiği İstanbul Arnavutköy ilçesindeki “Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde, Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen cami, 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip bulunuyor. 2 bin 950 metrekare alan üzerinde inşa edilen külliyede 4-6 yaş çocuklar için Kur’an kursu ile gençlerin eğitimi ve gelişimi için tasarlanan Gençlik Merkezi bulunuyor. Caminin açılış programı saat 12:00’de başlayacak. Açılışa, Akit’in kutlu davasına gönül veren dostlarımız dahil tüm halkımız davetlidir.

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