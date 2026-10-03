Siyonist sistemin kuklası Milei, Arjantin’i pazara çıkardı: 350 bin doları verene vatandaşlık
Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı vahşi kapitalist ve siyonist sevdalısı politikalarla Arjantin’i felakete sürükleyen Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin milli egemenliğini açık artırmaya çıkardı. Ekonomi Bakanı Luis Caputo’nun sosyal medyadan duyurduğu skandal karara göre, Arjantin Hazine’sine 350 bin dolar iadesiz para ödeyen ya da 800 bin dolarlık devlet tahvili alan her yabancıya Arjantin pasaportu peşkeş çekilecek. Muhalefetin ve Falkland Savaşı gazilerinin "Ülkeyi yabancılara satıyorlar" diyerek isyan ettiği kararın, küresel mafya ve uyuşturucu çetelerine kapı aralayacağı belirtiliyor.