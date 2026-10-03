Siyonist sistemin kuklası Milei, Arjantin’i pazara çıkardı: 350 bin doları verene vatandaşlık

350 BİN DOLARA VATANDAŞLIK: Yatırımcılar, Ulusal Hazine'ye iadesiz 350 bin dolar aktararak ya da bu amaç için özel çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvilini satın alarak vatandaşlık hakkı kazanabilecek. Reuters ajansının haberine göre programa dahil olan başvuru sahiplerinin eşleri ile 18-25 yaş aralığındaki bekar ve çocuksuz çocukları Hazine'ye 100 bin dolar, 18 yaş altındaki çocukları ise 25 bin dolar ödeyerek vatandaşlık alabilecek. Ekonomi Bakanlığı, elde edilecek kaynakların Arjantin Cumhuriyeti'nin mali ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada yatırımların, fonların izlenebilirliğini, kara para aklamanın önlenmesini ve ulusal güvenliği temin eden sıkı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacağı kaydedildi.