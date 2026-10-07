Yeşil hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Genel Başkanı Akın Birdal’a yönelik 12 Mayıs 1998 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyı “azmettirmek”ten yargılanan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın duruşması Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Akın Birdal’ın avukatı Öztürk Türkdoğan katıldı.

Duruşmada halen "kayıp" olan Mahmut Yıldırım’ın yakalanması için ilgili kurumlara yazı gönderilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Şubat 2027 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Akın Birdal 12 Mayıs 1998 tarihinde İHD’nin Ankara’daki genel merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayı planlayıp ve organize ettiği iddia edilen “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında yıllarca dava açılmadı.

Saldırıyı Yeşil‘in ekibinden uzman çavuş Cengiz Ersever’in organize ettiği de iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mahmut Yıldırım hakkında 16 yıl sonra dava açtı. Yıldırım’ın 20 yıl hapsi isteniyor.

Zaman zaman yaşadığı öne sürülen Mahmut Yıldırım’ın zaman zaman da öldürüldüğü iddia edilse de bugüne kadar iki bilgi de doğrulanamadı.