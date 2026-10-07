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AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

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AA Giriş Tarihi:

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, "Duygusal bir konuşma yaptınız efendim. Kimsesizlerin kimsesi olmak vurgusu çok dikkatleri çekti. Biraz açabilir miyiz?" sorusuna, "O sözler Cumhurbaşkanımıza ait. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben, o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim." cevabını verdi.

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Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum." dedi.

#2
Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

#3
Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#4
Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

AK Parti'ye katılımına ilişkin sorular üzerine Tugay, "Güzel bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta, bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar çok iyi karşıladılar. Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

Tugay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda İzmir'e bir ziyaretinin olup olmayacağı" sorusuna, "Eyüp Başkan davet etti kendisini. Programına göre değerlendirilecek. Öyle bir durum olduğunda haberdar olursunuz." yanıtını verdi.

#6
Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

"Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerden de bir katılım söz konusu olur mu?" sorusunu Tugay, "Benim o konuda kimseyle bir görüşmem yok. O yüzden ben bilemiyorum. Ama herkesin kulağına gelenler bizim de kulağımıza geliyor. Hayırlısı olsun, yani herkes doğru bildiğini yapacak. Öyle söyleyeyim." diye cevapladı.

#7
Foto - AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez söyledi: Erdoğan’ın o sözünden çok etkilenmiştim

Başkan Tugay, "Duygusal bir konuşma yaptınız efendim. Kimsesizlerin kimsesi olmak vurgusu çok dikkatleri çekti. Biraz açabilir miyiz?" sorusuna, "O sözler Cumhurbaşkanımıza ait. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben, o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim." yanıtını verdi.

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Yorumlar

Vay vay

Gavur İzmir de gitti..

Abdullah

Adam Atatürk'ün sözünü Erdoğan'ın zanediyor.
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