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Gündem Belediye köstebeği savcı çıktı
Gündem

Belediye köstebeği savcı çıktı

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Belediye köstebeği savcı çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yargıda rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. HSK tarafından açığa alınan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., “rüşvete aracılık” ve “örgüte bilerek yardım etme” suçlarından tutuklandı. B.G.’nin İstanbul’da görev yaptığı dönemde Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmadan şüphelilere içeriden bilgi sızdırdığı öne sürüldü.

Yargı içerisindeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmaların maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde etkilenmeye çalışıldığı iddialarını mercek altına aldı.

2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde yürütülen bazı dosyaların incelendiği soruşturmada bu kez bir cumhuriyet savcısı tutuklandı.

HSK AÇIĞA ALMIŞTI, MAHKEME TUTUKLADI

Soruşturmada adı geçen Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla açığa alınmış ve hakkında soruşturma yürütülmesine izin verilmişti.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.G., “rüşvete aracılık” ve “örgüte bilerek yardım etme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

B.G.'nin geçmişte İstanbul'da görev yaptığı döneme ilişkin ortaya atılan iddialar ise soruşturmanın dikkat çekici başlıklarından birini oluşturdu.

 

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DOSYASINDA “KÖSTEBEK” İDDİASI

B.G.'nin 2022 yılında yürütülen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sırasında dosyada yer alan bazı şüphelilere içeriden bilgi sızdırdığı öne sürüldü.

İddiaya göre B.G., soruşturmanın seyri ve atılacak adımlara ilişkin bilgileri önceden aktardı.

B.G.'nin o dönemde tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, maddi menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

 

YARGIDAKİ BAĞLANTILAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın yalnızca B.G. ile sınırlı olmadığı öğrenildi.

Savcılık; aralarında iş insanları, siyasetçiler ve avukatların da bulunduğu öne sürülen bir yapının, bağlantılı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli üzerinden bazı dava ve soruşturmaların seyrini değiştirmeye çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

İddiaya göre söz konusu yapı, maddi menfaat karşılığında yargı süreçlerine hukuka aykırı şekilde müdahale edilmesini sağlamaya çalışıyordu.

 

HANGİ DOSYALARA MÜDAHALE EDİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şüpheliler arasındaki bağlantıların yanı sıra 2022-2024 döneminde İstanbul adliyelerinde yürütülen ve müdahale edildiği öne sürülen dosyaları da tek tek incelediği belirtildi.

B.G.'nin tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya geçen soruşturmada, yargı mensupları ile dışarıdaki isimler arasında maddi menfaate dayalı bir bağlantı kurulup kurulmadığının ve hangi dava ya da soruşturmalara müdahale edildiğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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