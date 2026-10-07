10 cinayet, 11 cinayete teşebbüs! Azılı suçlu Barior İstanbul'da enselendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan hapis cezası çekerken şartlı tahliyesinin ardından kaçan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen suç örgütü elebaşı “Babior” lakaplı Yuri Radulov, İstanbul Fatih'te eşiyle yakalandı. Radulov'un üzerinde sahte kimlik bulundu, kendisi ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası alanda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, geçmiş tarihlerde 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçlarını işleyen Radulov'un, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
İstihbarat Şube Müdürlüğüyle yürütülen çalışmalar sonucu Radulov'un, Fatih'te saklandığı adres belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda Radulov ve eşi V.R. gözaltına alındı. Radulov'un üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.
"Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli ve eşinin sınır dışı edilmesine yönelik işlemler başlatıldı.
Radulov'un, ülkesinde işlediği cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarına ilişkin hapis cezasını çekerken geçen yıl şartlı tahliye olduğu ve ülkesinden kaçtığı öğrenildi.