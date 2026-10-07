Muhteşem kokusuyla Gül Şerbeti tarifi: Siz de bunu yapın! Dikkat çeken özellik... Lezzet daha da derinleşir
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Sultanlara layık muhteşem kokusuyla gül şerbeti tarifi isteyenler... Dikkat çeken özellik ise lezzetin daha da derinleşmesi.
Gül Şerbeti Tarifi Malzemeler;
6-7 adet karışık gül. kokulu ve kırmızı gül mutlaka eklenmeli
güller büyükse daha az ekleyin orta boy gül için bu ölçüler.
1 su bardağına yakın toz şeker (damak zevkinize göre)
5-6 adet limon tuzu
Muhteşem Kokusuyla Gül Şerbeti Tarifi
Öncelikle gül yapraklarını ayıklayıp yıkayalım (2-3 defa yıkayın)
Bir tencere 6-7 su bardağı su alın.
Su kaynadıktan sonra gülleri ekleyin tam 2 dakika kaynatın bu aşamada limon tuzunuda ekleyin birlikte kaynasınlar.
Bu aşamada karanfil ve tarçın ekleyebilirsiniz (güllü su 2 buçuk dakikadan fazla kaynamasın acı suyunu verir)
Rengi kırmızı ya yakın olacaktır. Şekeri ekleyip karıştırın ocağı kapatın ve gül yapraklarını 5 dk sonra içerisinden alın.
Şerbeti başka bir kaba alın soğumaya bırakın.