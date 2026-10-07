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Kadın - Aile Muhteşem kokusuyla Gül Şerbeti tarifi: Siz de bunu yapın! Dikkat çeken özellik... Lezzet daha da derinleşir
Kadın - Aile

Muhteşem kokusuyla Gül Şerbeti tarifi: Siz de bunu yapın! Dikkat çeken özellik... Lezzet daha da derinleşir

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Muhteşem kokusuyla Gül Şerbeti tarifi: Siz de bunu yapın! Dikkat çeken özellik... Lezzet daha da derinleşir

Sultanlara layık muhteşem kokusuyla gül şerbeti tarifi isteyenler... Dikkat çeken özellik ise lezzetin daha da derinleşmesi.

Gül Şerbeti Tarifi Malzemeler;

6-7 adet karışık gül. kokulu ve kırmızı gül mutlaka eklenmeli

güller büyükse daha az ekleyin orta boy gül için bu ölçüler.

1 su bardağına yakın toz şeker (damak zevkinize göre)

5-6 adet limon tuzu

Muhteşem Kokusuyla Gül Şerbeti Tarifi

Öncelikle gül yapraklarını ayıklayıp yıkayalım (2-3 defa yıkayın)

Bir tencere 6-7 su bardağı su alın.

Su kaynadıktan sonra gülleri ekleyin tam 2 dakika kaynatın bu aşamada limon tuzunuda ekleyin birlikte kaynasınlar.

Bu aşamada karanfil ve tarçın ekleyebilirsiniz (güllü su 2 buçuk dakikadan fazla kaynamasın acı suyunu verir)

Rengi kırmızı ya yakın olacaktır. Şekeri ekleyip karıştırın ocağı kapatın ve gül yapraklarını 5 dk sonra içerisinden alın.

Şerbeti başka bir kaba alın soğumaya bırakın.

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