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Dünya Mekke'ye Türk zırhı!
Dünya

Mekke'ye Türk zırhı!

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Mekke'ye Türk zırhı!

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantıyla ilk kez fiilen devreye sokuldu. Toplantıda, üç ülkenin kolektif savunma taahhütlerinin hızla uygulanması ve dost askerî kuvvet ile imkânların Suudi Arabistan’a süratle konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantıyla ilk kez fiilen devreye sokuldu. Toplantıda, üç ülkenin kolektif savunma taahhütlerinin hızla uygulanması ve dost askerî kuvvet ile imkânların Suudi Arabistan’a süratle konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı’nı ilk defa fiilen devreye soktu. Ülkede bir Türk üssü kurulması masada. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke’yi koruyabilir.

Bu kapsamda Türkiye’nin, Suudi Arabistan’daki kritik dört doğal gaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtiliyor. Pakistan’ın ise geçen hafta Suudi Arabistan’a dört uçak dolusu silah gönderdiği ve ülkede yaklaşık 8 bin Pakistanlı askerin konuşlandırıldığı öne sürülüyor.

Gelişmeler, Türkiye’nin Suudi Arabistan’da olası askerî varlığına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Ülkede bir Türk üssü kurulmasının gerçekleşmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaklaşık 110 yıl sonra Mekke’nin güvenliğinde yeniden rol üstlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

 

TEZKERE ŞART

Anlaşma çerçevesinde ülkeye kaç Türk ve Pakistan askerinin gönderileceği, birliklerin niteliği ve konuşlandırılacakları bölgeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Suudi Arabistan’da bir Türk üssü kurulmasının da seçenekler arasında olduğu belirtiliyor. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke’yi koruyabilir. Anlaşmanın hayata geçmesi için Meclis onayı gerekiyor. Planın kısa zaman içinde TBMM’ye gelebileceği de değerlendiriliyor.

ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ

Türkiye’nin Yemen’de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor. Ancak Husi militanlarının başkent Sana’yı ele geçirmesiyle coğrafi olarak da bölünen Yemen’e Libya modeli gündemde. Türkiye’nin saha tecrübesi, sahip savunma sanayii teknolojisi ve operasyonel nitelikleri Yemen krizinin çözümünde belirleyici rol üstlenecek. Benzer krizin yaşandığı Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin yanında duran Türkiye, 2019’daki ayrılıkçı Hafter güçlerinin başkent Trablusgarp’ı ele geçirmesini önledi. Yemen’de de orduya taktik, stratejik ve lojistik destek sağlandı. Yemen ordusu ardından kritik noktalara Husiler’e karşı operasyonlar başlattı. Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyonda Türk İHA ve SİHA teknolojisi ile diğer savunma sanayii ürünleri önemli yer tutuyor.

 

TÜRK SAVUNMA SİSTEMİ

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a önemli ölçüde Türk elektronik harp sistemi, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200’ü aşkın askerî uzmanın nakledildiği öğrenildi. Husi militanların lojistik bağlantılarının kesilmesinde ve Yemen ordusunun savaş kabiliyetinin yükseltilmesinde büyük oranda Türk savunma sistemleri kullanılıyor. Diğer yandan Suudi Arabistan’ın kutsal mekanları ve stratejik öneme sahip tesisleri koruyacak kara ve hava kalkanının kurulmasında da Türk markalar önemli yer tutuyor.

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Yorumlar

Yakup

İslamiyet için hayırlı olsun inşallah.

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı’nın Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantıyla fiilen devreye alınması, sadece bölgesel bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki stratejik dengeleri yeniden şekillendirecek tarihi bir dönüm noktasıdır. Ortadoğu’nun ve İslam dünyasının kalbi sayılan kutsal toprakların güvenliği, bugün Türk savunma sanayiinin göz kamaştıran zırhı ve Türk ordusunun asırlık caydırıcılığıyla yeni bir döneme adım atmıştır. Tehditlerin giderek karmaşıklaştığı, asimetrik saldırıların ve bölgesel istikrarsızlıkların tırmandığı bir atmosferde, üç stratejik gücün ortak bir savunma refleksi geliştirerek "kolektif caydırıcılığı" en üst perdeden ilan etmesi, küresel diplomasiye verilmiş en net ve kararlı yanıttır. Bu ittifakın sahaya yansıyan en gurur verici yönü, hiç kuşkusuz Türkiye’nin sahip olduğu askeri teknoloji ve savunma yeteneklerinin bir koruma kalkanı olarak devreye girmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın dört bir yanında rüştünü ispatlamış operasyonel tecrübesi, yerli ve milli olarak geliştirilen alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri ile elektronik harp kabiliyetleri, Suudi Arabistan'ın kritik enerji, sivil ve ekonomik altyapısını korumak adına çok stratejik bir güvence sunmaktadır. "Çelik Kubbe" mimarisinin sahada rüştünü ispatlamış en seçkin ürünleri, kutsal toprakların semalarında birer zırh gibi yükselirken, bu adım yalnızca askeri bir yardımlaşma değil; müttefiklerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve kutsal mekanların dokunulmazlığına uzanan tehditleri kökten reddeden sarsılmaz bir iradenin tezahürüdür. Siyasi ve tarihi arka planı açısından bakıldığında bu gelişme, bölgenin kendi kaderini tayin etme gücünü ve yerel dinamiklerle oluşturulan savunma paktlarının ne denli büyük bir potansiyel barındırdığını göstermektedir. Uluslararası kamuoyunda "Orta Doğu’nun NATO’su" benzetmelerine yol açan bu tarihi pakt, birine yapılan saldırıyı diğerine de yapılmış sayan o güçlü kolektif akılla hareket etmektedir. Riyad’daki olağanüstü zirvede alınan hızlı konuşlanma kararı, kâğıt üzerindeki taahhütlerin çok ötesinde, her üç ülkenin de güvenlik algısının birbirine ne denli kopmaz bağlarla bağlı olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Mekke Savunma İttifakı, barış ve diyalog zeminini güçlü bir caydırıcılıkla tahkim ederek bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen tüm şer odaklarına karşı en harika, en net ve en güçlü cevabı vermiştir.
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