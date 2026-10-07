Mekke'ye Türk zırhı!

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantıyla ilk kez fiilen devreye sokuldu. Toplantıda, üç ülkenin kolektif savunma taahhütlerinin hızla uygulanması ve dost askerî kuvvet ile imkânların Suudi Arabistan’a süratle konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı’nı ilk defa fiilen devreye soktu. Ülkede bir Türk üssü kurulması masada. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke’yi koruyabilir.

Bu kapsamda Türkiye’nin, Suudi Arabistan’daki kritik dört doğal gaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtiliyor. Pakistan’ın ise geçen hafta Suudi Arabistan’a dört uçak dolusu silah gönderdiği ve ülkede yaklaşık 8 bin Pakistanlı askerin konuşlandırıldığı öne sürülüyor.

Gelişmeler, Türkiye’nin Suudi Arabistan’da olası askerî varlığına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Ülkede bir Türk üssü kurulmasının gerçekleşmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaklaşık 110 yıl sonra Mekke’nin güvenliğinde yeniden rol üstlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

TEZKERE ŞART

Anlaşma çerçevesinde ülkeye kaç Türk ve Pakistan askerinin gönderileceği, birliklerin niteliği ve konuşlandırılacakları bölgeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Suudi Arabistan’da bir Türk üssü kurulmasının da seçenekler arasında olduğu belirtiliyor. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke’yi koruyabilir. Anlaşmanın hayata geçmesi için Meclis onayı gerekiyor. Planın kısa zaman içinde TBMM’ye gelebileceği de değerlendiriliyor.

ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ

Türkiye’nin Yemen’de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor. Ancak Husi militanlarının başkent Sana’yı ele geçirmesiyle coğrafi olarak da bölünen Yemen’e Libya modeli gündemde. Türkiye’nin saha tecrübesi, sahip savunma sanayii teknolojisi ve operasyonel nitelikleri Yemen krizinin çözümünde belirleyici rol üstlenecek. Benzer krizin yaşandığı Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin yanında duran Türkiye, 2019’daki ayrılıkçı Hafter güçlerinin başkent Trablusgarp’ı ele geçirmesini önledi. Yemen’de de orduya taktik, stratejik ve lojistik destek sağlandı. Yemen ordusu ardından kritik noktalara Husiler’e karşı operasyonlar başlattı. Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyonda Türk İHA ve SİHA teknolojisi ile diğer savunma sanayii ürünleri önemli yer tutuyor.

TÜRK SAVUNMA SİSTEMİ

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a önemli ölçüde Türk elektronik harp sistemi, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200’ü aşkın askerî uzmanın nakledildiği öğrenildi. Husi militanların lojistik bağlantılarının kesilmesinde ve Yemen ordusunun savaş kabiliyetinin yükseltilmesinde büyük oranda Türk savunma sistemleri kullanılıyor. Diğer yandan Suudi Arabistan’ın kutsal mekanları ve stratejik öneme sahip tesisleri koruyacak kara ve hava kalkanının kurulmasında da Türk markalar önemli yer tutuyor.