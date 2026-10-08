İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO: 2026/240 Esas

KARAR NO: 2026/313

Davalı Ali ÖNEMLİ' ye gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM:

1-ANKARA İli, ELMADAĞ İlçesi, YENİDOĞAN Köyü/mah. Cilt ., Hane .2, Bsn ..1 'de nüfusa kayıtlı, A..AN ve M....M'den olma, https://panel.yeniakit.com.tr/1981 KARŞIYAKA doğumlu, 261.....662 T.C Nolu davacı YASEMİN ÖNEMLİ ile aynı hane Bsn ..7 'de nüfusa kayıtlı N...İ ve C....E'den olma, https://panel.yeniakit.com.tr/1988 ANKARA doğumlu, 105.....348 T.C Nolu davalı ALİ ÖNEMLİ'nin TMK 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Duruşma tutanağına geçirilen protokolün tasdikine,

3-Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden tedbir yoksulluk nafakası taleplerinin olmadığına, davacının yoksulluk nafakası talebinden feragat ettiğine,

4-Davalının davacıya maddi-manevi tazminata karşılık olmak üzere toplam 600.000TL ödeyeceğine, bu ödemenin 200.000 TL sini 25/06/2026 tarihinde 100.000TL sini 20 Temmuz 2026, 100.000 TL sini 20 Ağustos 2026, 100.000 TL sini 20 Eylül 2026, 100.000 TL sini 20 Ekim 2026 da davacıya ait Garanti bankası TR46 .... .... 1350 .... 8828 23 iban nolu hesabına yatıracağına, taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde borcun tamamının hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale geleceğine ve her ay için bakiye borca yasal faize ek olarak %1 cezai şart uygulanacağına, bu nedenle

25/06/2026 tarihinde 200.000TL;

20 Temmuz 2026 tarihinde100.000TL;

20 Ağustos 2026 tarihinde100.000TL;

20 Eylül 2026 tarihinde 100.000TL;

20 Ekim 2026 tarihinde 100.000TL ' nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

5-Davalı adına kayıtlı 34 H.E 6.. plakalı motorsiklet üzerindeki ihtiyati tedbir şerhinin 600.000TL lik toplam borcun 400.000TL lik kısmı ödeninceye kadar devam edeceğine, bu tutar ödendiğinde davacının muvafakatı ile tedbirin kaldırılacağına,

6-Tarafların bunun dışında karşılıklı olarak birbirlerinden başkaca maddi manevi tazminat taleplerinin olmadığına, bu talep haklarından feragat ettiklerine,

7-Tarafların bu protokol dışında karşılıklı olarak birbirlerinden mal rejiminin tasfiyesine ilişkin katkı payı, katılma alacağı, değer artış payı gibi her ne ad altında olursa olsun mal rejiminden kaynaklı bir hak alacak taleplerinin olmadığına, bu talep haklarından feragat ettiklerine,

8-Müşterek evdeki ev eşyalarının davacıya bırakıldığına, davalının bu adresten şahsi eşyalarını alarak ayrıldığına, birbirlerinden ev eşyası taleplerinin olmadığına, birbirlerinden ziynet eşyası taleplerinin olmadığına, bu taleplerinden feragat ettiklerine,

9-99....005210430 chip numaralı OĞUL, 90....004385930 chip numaralı YEKTA isimli köpeklerin mülkiyetinin ve bakımının davacıya bırakıldığına, davalının petvet kayıtlarını en geç 20 ekim 2026 tarihine kadar davacıya devredeceğine, idari nedenlerle devrin yapılamaması halinde köpeklerin zilyetliğinin davacıda kalacağına, davalının bu evcil hayvanların mülkiyet ve zilyetliğine ilişkin bir hak alacak talebinde bulunmayacağına,

10-Me..... Mah. F.....lı K.... Sk. G.. Ap. No: ....İç Kapı No: 18 B.....ş/ İSTANBUL adresindeki kiralık aile konutunda kira sözleşmesinin tarafı olan davacının oturmaya devam edeceğine, davalının bu adresten ayrıldığına, bu konutta hiçbir hakkının kalmadığına,

11-Tarafların birbirleri aleyhine yapmış oldukları şikayetlere tabi tüm dosyalardan karşılıklı olarak feragat edeceklerine,

12-Yargılama gideri vekalet ücreti taleplerinin olmadığına,

13-Boşanma ve Mal rejimi talepleri yönünden; Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

14-732,00TL Başvuru harcının fazla yatırıldığı görüldüğünden karar kesinleştiğinde istek halinde yatırana iadesine,

15-Karar kesinleştiğinde yargılama gider avansının kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

16-Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yada başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair verilen karar taraf asillerinin ve davacı vekilinin yüzlerine karşı25/06/2026 tarihinde verilmiş olup,

Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen davalı Ali ÖNEMLİ'ye tebliğ (Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/10/2026

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Basın No: ILN02564819