CHP'li İBB'de harç değil haraç çarkı! İtirafçı sanıktan şok iddia: "Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyonluk çek verdim"

İBB iştiraki Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yürütülen kumpası deşifre eden Cüneyt Yakut, "Açık havacıları çağırıp geçmişte olmayan faturalarla insanlardan para topladılar. Murat Ongun'un adamı Emrah Bağdatlı sektörü haraca kesti. 10 milyon liralık müşteri çekini Medya A.Ş.'deki odasında doğrudan Murat Ongun'a zarf içinde kendi ellerimle verdim. Artık bunu işin doğası haline getirmişlerdi" dedi.

"Kreş bahane, rüşvet şahane: 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdim"

İmamoğlu'nun danışmanı Yakup Öner'in "kreş yapımı teklif ettik" iddiasını da çürüten Yakut, Boğaziçi bölgesindeki bir arazi izni için pazarlığın doğrudan nakit üzerinden yapıldığını açıkladı. Yakut, "Yakup Öner'in beyan ettiği gibi 700 bin dolar değil, parça parça toplam 1 milyon 200 bin dolar ödeme yaptım. Parayı kendi belirttiği isimlere muhasebecilerim aracılığıyla ilettim" diyerek rüşvet ağını rakamlarıyla ifşa etti.