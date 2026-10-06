Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları
Optimar Araştırma Şirketi, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre ilk sırada büyük farkla AK Parti yer aldı. Yeni Parti'nin oy oranı ise dikkat çekti.
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Optimar Araştırma Şirketi, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre ilk sırada büyük farkla AK Parti yer aldı. Yeni Parti'nin oy oranı ise dikkat çekti.
Türkiye’de olası bir genel seçimde seçmenin hangi partiye oy vereceği merak edilirken, yeni bir araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Optimar Araştırma Şirketi, yaptığı çalışmada siyasi partilerin oy oranlarını açıkladı.Araştırmada kararsızların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tabloda Ak Parti ilk sırada yer aldı.
Optimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketinde, AK Parti yüzde 32.4 ile ilk sırada yer aldı.
Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 22 olarak açıklandı.
Araştırmada DEM Parti'nin oy oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı.
MHP yüzde 7,5 ile CHP'nin hemen üzerinde yer aldı.
CHP'nin oy oranı yüzde 7,4 olarak açıklandı.
İYİ Parti ise yüzde 6,8'lik oy oranına ulaştı.
Zafer Partisi yüzde 3,0
Anahtar Parti yüzde 2,2
Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,8
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5 şeklinde sıralandı.
Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı yüzde 1 oldu.
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