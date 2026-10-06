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Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

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Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre ilk sırada büyük farkla AK Parti yer aldı. Yeni Parti'nin oy oranı ise dikkat çekti.

#1
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Türkiye’de olası bir genel seçimde seçmenin hangi partiye oy vereceği merak edilirken, yeni bir araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Optimar Araştırma Şirketi, yaptığı çalışmada siyasi partilerin oy oranlarını açıkladı.Araştırmada kararsızların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tabloda Ak Parti ilk sırada yer aldı.

#2
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketinde, AK Parti yüzde 32.4 ile ilk sırada yer aldı.

#3
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 22 olarak açıklandı.

#4
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Araştırmada DEM Parti'nin oy oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı.

#5
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

MHP yüzde 7,5 ile CHP'nin hemen üzerinde yer aldı.

#6
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

CHP'nin oy oranı yüzde 7,4 olarak açıklandı.

#7
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

İYİ Parti ise yüzde 6,8'lik oy oranına ulaştı.

#8
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Zafer Partisi yüzde 3,0

#9
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Anahtar Parti yüzde 2,2

#10
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,8

#11
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5 şeklinde sıralandı.

#12
Foto - Son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı yüzde 1 oldu.

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