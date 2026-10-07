Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.

Cemil Tugay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım. 7 buçuk yıl belediye başkanlığı yaptım. Görev sürem boyunca tüm hemşerilerimize hizmet ettim. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve insanlarına hizmet etmek şereftir.

'AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Her İzmirli bilir ki; Cumhuriyete sahip çıkan kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır.

AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğiyle çok iyi işler başaracağız. Hoş geldik ve hoş buldum saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve AK Parti ailesi.

Ayrıntılar gelecek…