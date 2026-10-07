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Gündem Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Gündem

Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeniakit Publisher
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Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir açısından tarihi bir gün yaşanıyor. CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Tugay’a parti rozetini taktı.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.

Cemil Tugay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım. 7 buçuk yıl belediye başkanlığı yaptım. Görev sürem boyunca tüm hemşerilerimize hizmet ettim. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve insanlarına hizmet etmek şereftir.

'AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Her İzmirli bilir ki; Cumhuriyete sahip çıkan kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır.

AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğiyle çok iyi işler başaracağız. Hoş geldik ve hoş buldum saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve AK Parti ailesi.

Ayrıntılar gelecek…

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Yorumlar

Abdullah

İzmirde hizmet dönemi resmen bitti. Geçmiş olsun İzmir. 2 sene sonra öfke patlaması hükümet değiştirecek.

Muhammed

Eğer İzmir'e ödenek gelirse AKPnin İzmir'e bilerek ödenek vermediği ortaya çıkacak. AKP nefreti katlanarak artıyor.
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