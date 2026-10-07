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Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

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Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Yazar Serdar Tuncer, "Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu?" başlıklı yazısında Türkiye'yi sarsan fon skandalıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Tuncer'in Yeni Şafak'ta kaleme aldığı o yazısı...

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#1
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Yoklukla çok imtihan olduk. Soframızda aşımız, altımızda arabamız, cebimizde paramız değildi sadece yok olan. Siyasette adımız, bürokraside rengimiz, medyada adamımız, iş çevrelerinde sermayemiz, ülke yönetiminde sözümüz, eğitimde değerlerimiz, akademide ünvanımız, asker ocağında seccademiz, bunların hiçbirisi yoktu. Ülkede sanırsın biz yoktuk. Yokluğun en hazin halini yaşadık yıllarca. Yok olanın çektiği yokluk gibi bir şeydi bizimkisi.

#2
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Gel gör ki bunca yokluk içinde var olan bir şeylerimiz vardı, hem de en kallavisinden, en hakikisinden, en Müslümancasından. Sabrımız, şükrümüz, metanetimiz, tevazumuz, duamız, muhabbetimiz, samimiyetimiz, aslanlar gibi duruşumuz, en önemlisi de yarınlara dair büyük bir umudumuz vardı. İçki içmediğini gördüğümüz vakit sevindiğimiz siyasiler, bir Cuma Mescidinde denk gelindiğini duyduğumuz vakit Allah’a şükrettiğimiz bürokratlar, zor şartlar altında çıkarılan ve el altından dağıtılan dergiler, okulun vermeyeceğini bildiğimiz eğitim vazifesini üstlenen güzel gönüller, görülüp de görevden uzaklaştırılmamak için ima ile kılınan namazlarla büyüyen büyük ve güzel bir umudumuz vardı. Mahir İz Hoca merhuma rahmet olsun. Onun deyimiyle ‘kıl beşi kurtar başı’ günleriydi. Yokluktu, imtihandı ama gönüllerimiz pir ü paktı ve aktı alnımız. Derken varlık günleri geldi çattı. Bir anda değil elbet, bin bir çileyle. 27 Mayıslarla dara çekilen, 12 Eylüllerle sınanan, 28 Şubatlarla örselenen, 27 Nisanlarla hizaya sokulmaya çalışılan, 15 Temmuzlarla canına kastedilen varlık günleri.

#3
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

İki asra yakın zamandır var olmasın diye içeriden ve dışarıdan kah gafletle kah kasıtla dalaverenin bin bir türüyle, tedbirin dik alasıyla, zulmün en çetin haliyle uğraşıp durdukları Anadolu’nun has evlatları nihayet bu ülkede vardı. Sevindik, hamd ettik, şükür namazları kıldık.

#4
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Nasıl sevinmeyelim ki? Namaz kıldırıp Kur’an-ı kerim okuyan, konuşmalarını ayetlerle ve hadislerle süsleyen, ‘one minute’ deyip meydan okuyan, ‘dünya beşten büyüktür’ deyip alternatif bir iddiayı yeryüzüne haykıran bir Cumhurbaşkanımız vardı artık. Cümle vesayetlerinden arınmış bir demokrasimiz, yayınlarının hepsinden razı olmasak da televizyonlarımız ve gazetelerimiz, zekatını verdiğinden emin olduğumuz vergi rekortmenlerimiz, müfredatına nihayet çeki düzen verilmeye başlanan bir eğitim sistemimiz, yerli ve milli Üniversitelerimiz, Peygamber ocağı kışlalarımızda güzelim mescitlerimiz, kamuda başörtülülerimiz, savunma sanayiinde Selçuk Bayraktar’ımız vardı.

#5
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Bunca varlık içinde bir şeylerin yok olmaya başladığını gördük, hüzünle. Tevazumuzun yittiğini, şükrümüzün hırpalandığını, samimiyetimizin örselendiğini, adalet duygumuzun yaralandığını, tevekkülümüzün zayıfladığını, hassasiyetlerimizin kaybolduğunu, umudumuzun kan revan içinde kaldığını gördük. Varlık da bir imtihandı sanki ve biz kaybediyorduk bu imtihanı.

#6
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Yokken sabretmiştik, yetinmeyi bilmiştik ama paramız var olunca önce artırmanın derdine düştük sonra helali haramı umursamaz olduk. Belediye otobüslerinde, ellerindeki poşetlere gizlenmiş parti bayraklarını asmaya giden mahzun ama onurlu insanlar ciplere binmeye başlayınca bir şeyler yitip gitti avcumuzdan. O babaların çocukları bir başkasının hakkı hukuku demeden ihale kovalamaya başlayınca ahlakımız yitip gitti. 28 şubatlarda tesettürü için sokaklarda joplanan annelerin evlatları artık modern tesettüre bürünmüş annelerinin yanında taytla arz-ı endam etmeye başlayınca onurumuz yitti. Bir de baktık ki ortada bizden eser yok, biz yittik! Dün yok muamelesi görüyorduk yokluk içindeydik ama bütün heybetimiz ve vakarımızla biz vardık. Bugün her yerde biz varız güya ama ortalıkta bizden eser yok!

#7
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Mahir Hoca merhum milli Selamet Partisi ilk defa iktidar ortağı olunca nasihatine ilave yaparak demiş ki: “Kıl beşi, ye helal aşı, kurtar başı!” Gün o gündür erenler. Birine bin katmak için yüz binlerce insanın hakkına girenlerle Türkiye Yüzyılına yürünmez. Birileri biraz daha zengin olacak diye iki asırlık mücadeleye, çekilen bunca çileye, yeryüzüne yeniden revnak verebilecek büyük umuda, Türkiye fikrine ihanet edilmez! Bunca tespit yeter, gelelim teklife.

#8
Foto - Serdar Tuncer'den çok konuşulacak fon skandalı sözleri: Siz kazanacaksınız diye bizim davamız kaybetmeye mecbur mu

Fon vurgununda enselenen yahut henüz fark edilmeyen ya da enselenmenin önünü sağlam kapattığı için yakalanmayacağını düşünen, yahut benzer bir durumda bu işe tevessül edebilecek olan kim varsa defolup gitsin aramızdan! Kazanmayı hayal ettikleri parayı biz kendi aramızda toplayıp onlara veririz. Yeter ki derdimize, davamıza, umudumuza daha fazla kaybettirmesinler!

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Yorumlar

Nurhayat

Ak Parti ve MHP ittifakı bir milli davanın tezahürüdür. Her Salı Devlet ne diyecek Erdoğan ne söz verecek , diye dikkat kesiliyoruz. Bu davaya ihanet edenlerin bu davayı paraya sattıkları öyle açık görünüyor ki! Baş örtülü kızlarımızın dudakları dolgulu pür makyajlı oluşu dünyevi yaşamı köküne kadar yaşamaya gönüllü olduklarını gördükçe “ Biz nerde hata yaptık’” demeden edemiyoruz.

Vay vay

Dava mı kalmış, hangi dava. Malı götürme davası mı...Ülke çürümüşluk içinde..Dünya tarihinin en büyük hırsızlığı ve yolsuzluğu bizde olmuş. Yakında guennes rekorlar kitabına girecek.. Bunlar dava diyor,dava milletin parasına çökmek mı..
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