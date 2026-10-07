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Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

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Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

Trafikte sık sık karşılaşılan trafik levhaları bazen yanlış anlaşılabiliyor. Üzerinde aşağı yöne bakan iki oklu işaret de bunlardan biri.

#1
Foto - Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

Trafik işaretlerinin büyük bölümü sürücüler tarafından ilk bakışta anlaşılabiliyor. Daha seyrek karşılaşılan bazı levhalar, yıllardır araç kullanan sürücülerin bile kafasını karıştırabiliyor.

#2
Foto - Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

Bunlardan biri de üzerinde aşağı doğru uzanan ve biri sola, diğeri sağa yönelen iki siyah okun bulunduğu uyarı levhası. Okların aşağı doğru yönelmesi, ilk bakışta ileride dik bir iniş veya yokuş bulunduğunu düşündürebiliyor. Ancak levhanın verdiği mesaj tamamen farklı.

#3
Foto - Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

İki aşağı oklu yol işareti ne anlama geliyor? Söz konusu trafik işareti genellikle yol üzerinde trafiği ikiye ayıran fiziksel bir engelin öncesinde kullanılıyor. Sürücünün önündeki trafik adası, refüj veya benzeri bir engelin her iki tarafından da geçebileceğini gösteriyor.

#4
Foto - Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

İki okun farklı yönleri göstermesi, sürücülere ilerideki engelin yalnızca tek bir tarafından geçmek zorunda olmadıklarını anlatıyor. Yolun düzenine bağlı olarak araçlar engelin sağından veya solundan ilerleyebiliyor. Bu nedenle levhayı gören sürücünün, bulunduğu şeridi ve yol üzerindeki diğer işaretlemeleri takip ederek uygun taraftan yoluna devam etmesi gerekiyor.

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