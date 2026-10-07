Çoğu sürücünün varlığından haberi yok: İşte iki oklu levhanın anlamı!

İki okun farklı yönleri göstermesi, sürücülere ilerideki engelin yalnızca tek bir tarafından geçmek zorunda olmadıklarını anlatıyor. Yolun düzenine bağlı olarak araçlar engelin sağından veya solundan ilerleyebiliyor. Bu nedenle levhayı gören sürücünün, bulunduğu şeridi ve yol üzerindeki diğer işaretlemeleri takip ederek uygun taraftan yoluna devam etmesi gerekiyor.