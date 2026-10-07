Çorum Gastronomika'da iskilip dolması ile dünya şeflerinin karşısında

İspanya’nın San Sebastian kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonları arasında yer alan San Sebastian Gastronomika’da Çorum rüzgârı esmeye devam ediyor. Çorum Belediyesi ve GastroÇorum’un davetli şehir olarak yer aldığı organizasyonda, Çorum’un gastronomisinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası da uluslararası katılımcılara anlatılıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada Çorum’un yalnızca gastronomisiyle değil, barışın, sevginin ve kardeşliğin merkezi olan bir şehir olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın, Çorum’un Anadolu’nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, Hattuşa’nın Anadolu’nun ilk başkentlerinden biri olduğuna ve Çorum’un binlerce yıllık tarihine dikkat çekti. Çorum’un onlarca coğrafi işaretli ürünüyle Gastronomika’da yer almasının yanında, taşıdığı medeniyet mirası ve kültürel zenginliğiyle de dünya ile buluştuğunu ifade etti.

Etkinlikte ikinci konuşmayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk gerçekleştirdi. Öztürk, Çorum’un Anadolu kültürlerinin buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, kentin Asya, Avrupa ve Orta Doğu kültürlerinin kesiştiği Anadolu coğrafyasındaki özel konumunu anlattı.

Çorum’un bu zengin tarihsel mirasının gastronomisine de yansıdığını belirten Öztürk, Hititlerin başkenti Hattuşa’nın Çorum’un kültürel kimliğindeki önemine vurgu yaptı. Çorum mutfağının, binlerce yıllık bu kültürel mirasın günümüze taşınmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İSKİLİP DOLMASININ HİKÂYESİ DÜNYA ŞEFLERİNE ANLATILDI

Gastronomika’daki etkinliğin odağında ise Çorum mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan İskilip Dolması yer aldı.

İskilip Dolması’nın yalnızca bir yemek olmadığı, geçmişten günümüze aktarılan güçlü bir gastronomi geleneğinin parçası olduğu anlatıldı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hazırlanış hikâyesi, yemeğin İskilip kültüründeki yeri ve geleneksel pişirme yöntemi katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte İskilip Dolması’nın hazırlanışında kullanılan geleneksel yöntem de uygulamalı olarak gösterildi. Çorum Belediyesi Şefi Hasibe Gökşen tarafından hazırlanan dolmanın kendine özgü pişirme tekniği, kazanları ve uzun süren hazırlık süreci anlatıldı.

İskilip Dolması’nın hazırlanmasında pirincin ve etin özel yöntemlerle kazana yerleştirilmesi, yağ içerisinde pişirilmesi ve kendine özgü lezzetinin ortaya çıkması için uygulanan geleneksel aşamalar, Gastronomika’nın dünyaca ünlü şeflerinin ilgisine sunuldu.

Dolmanın geleneksel yöntemlerle hazırlanmasının uzun bir süreç gerektirdiği aktarıldı.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN İSKİLİP DOLMASINA BÜYÜK İLGİ

İskilip Dolması’nın tarihçesinin ve hazırlanışının anlatılmasının ardından geleneksel yemek, Gastronomika’ya katılan dünyaca ünlü şeflere ve davetlilere ikram edildi.

Çorum’un geleneksel mutfak kültürünü ilk kez deneyimleyen şefler ve gastronomi profesyonelleri, İskilip Dolması’na büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik boyunca Çorum’un gastronomik zenginliklerinin yanı sıra Hititlerden günümüze uzanan tarihi, kültürel mirası ve Anadolu’daki medeniyetler arasındaki köprü niteliği de anlatıldı.

Çorum, San Sebastian Gastronomika’da yalnızca bir lezzetini değil; tarihini, kültürünü, geleneklerini ve binlerce yıllık mutfak mirasını aynı sofrada dünyaya sundu.