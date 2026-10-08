T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/303 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Sinanköy Köyü, 108 ada 196 parsel sayılı taşınmazın 2.480,25 m2.lik irtifak hakkı ile 152,69 m2.lik pilon yeri alanının TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2.480,25 m2.lik irtifak hakkı ile 152,69 m2.lik pilon yeri alanının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak kısmının tahmini bedeli 106.294,45 TL olarak kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 28.09.2026

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Basın No: ILN02564538