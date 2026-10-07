YP’li Çeşme Belediyesi’nde 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şok detaylar ortaya çıktı! Belediye evraklarını yakarken suçüstü

YP'li Çeşme Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun perde arkasından dikkat çekici ayrıntılar çıktı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada belediyenin kritik birimlerindeki işlemler mercek altına alınırken, soruşturmayı hızlandıran gelişmenin belediyeye ait evrakların yakılmaya çalışılması olduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. dahil 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma; “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Yapay Zeka (Temsili fotoğraf)

BELEDİYE EVRAKLARINI YAKARKEN SUÇÜSTÜ

Soruşturmanın seyrini değiştiren olayın 5 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların, belediyede çalışan bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olaya müdahale ederek suçüstü yaptığı bildirildi.

Yakılmaya çalışılan evrakların soruşturma açısından önem taşıyabileceği değerlendirilirken, olayın ardından belgelerin neden ve kimin talimatıyla imha edilmeye çalışıldığı araştırılmaya başlandı.

TALİMAT İDDİASI İMAR MÜDÜR VEKİLİNE UZANDI

Jandarmanın yürüttüğü araştırmada çarpıcı bir tespite ulaşıldığı aktarıldı.

Evrakların imha edilmesi talimatının Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nda rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından devam eden bir soruşturmanın da bulunduğu belirtildi.

DELİLLERİN KAYBOLMASI İHTİMALİ ÜZERİNE DÜĞMEYE BASILDI

Başsavcılık bünyesinde yürütülen benzer nitelikteki soruşturma dosyalarının birlikte değerlendirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin isnat edilen suçlara iştirak ettikleri yönünde bulgular bulunduğu ve müdahale edilmemesi durumunda delillerin kaybolabileceği ihtimalinin değerlendirildiği aktarıldı.

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

İMAR MÜDÜR VEKİLİ DAHİL 11 GÖZALTI

Operasyonda Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., ÇEŞTUR Büro Memurları D.S.Y. ve A.M., Büro Yönetim Elemanı A.A., İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi O.A., Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B., işletme sahibi Y.G. ve pansiyon sahibi M.A. gözaltına alındı.

İMAR, FEN İŞLERİ VE EMLAK DOSYALARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın özellikle belediyenin imar, fen işleri ve emlak süreçleri üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Şüphelilerin bu işlemlerle bağlantılı olarak rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları ve örgütlü şekilde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırılıyor.

Resmî belgelerin usulsüz düzenlenip düzenlenmediği de inceleme altında.

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakların neden yakılmak istendiği ve söz konusu belgelerin hangi işlemlerle bağlantılı olduğu oluşturuyor.

DİJİTAL MATERYALLERE VE BELGELERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Jandarma ekiplerinin Çeşme Belediyesi'nin ilgili birimlerinde gerçekleştirdiği arama ve el koyma işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.