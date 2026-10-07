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Gündem Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var
Gündem

Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son açıklamaları sonrası Türkiye ile Azerbaycan arasında bir kriz olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamaları üzerinden Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde çatlak olduğu yönündeki spekülasyonlara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten kesin yanıt geldi. Çelik, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla ebedi kardeşliğin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"Siyasi manipülasyon yapmak isteyen üçüncü ülkelere ve odaklara müsaade etmeyiz"

Ömer Çelik, Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak sokmaya çalışan harici ülkelere ve sosyal medyadaki provokatif odaklara sert tepki gösterdi. İki ülke lideri arasında sarsılmaz bir kardeşlik bağının bulunduğunu belirten Çelik, "Araya girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bunlara ve kardeşliğimize gölge düşürmek isteyen sosyal medya yapılanmalarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

"Farklı gündemler kardeşliğimize halel getiremez"

İç ve dış politikadaki değerlendirme farklılıklarının iki kardeş ülke arasında açık yüreklilikle konuşulduğunu vurgulayan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev'in tam bir koordinasyon içinde olduğunu ifade etti. Çelik, Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının bundan sonra da en güçlü şekilde devam edeceğini kaydetti.

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