  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altında yön değişti: Gram fiyatı geriledi Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin Yeni Jaguar şaşırttı! 1.015 beygir güç: İşte ezber bozan o tasarım Altın ve döviz alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı Bunu yapmayan tazminat hakkını kaybedecek! O sözleri yeniden gündem oldu! Ünlü ismin Boğaz’daki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı... Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü Ihlamurda bolluk bereketi! Fiyatı yıllar sonra düşüşe geçti
Spor
28
Yeniakit Publisher
Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

Profesyonel liglerde milli aranın sonuna yaklaşılırken Football Ranked tarafından hazırlanan ve dünyanın en güçlü milli takımlarını listeleyen güncel sıralama futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sporda taşları yerinden oynatan bu listede Türk A Milli Futbol Takımımızın konumu sporseverlerin büyük ilgisini çekerken, dünya devlerinin arasındaki sıralama herkesi şaşırttı. Küresel futbol arenasındaki güç dengelerini gözler önüne seren bu çarpıcı liste sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

Football Ranked verilerine dayanılarak hazırlanan ve dünyanın en güçlü milli takımlarını gözler önüne seren güncel liste futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle A Milli Futbol Takımımızın listedeki konumu sporseverlerin büyük ilgisini çekti.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

İşte dünyanın en güçlü milli takımları listesi…

#3
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

25- Avusturya

#4
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

24- İran

#5
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

23- Senegal

#6
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

22- Türkiye

#7
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

21- Ekvador

#8
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

20- Uruguay

#9
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

19- Amerika Birleşik Devletleri

#10
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

18- Danimarka

#11
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

17- Norveç

#12
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

16- Japonya

#13
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

15- Hırvatistan

#14
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

14- İtalya

#15
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

13- İsviçre

#16
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

12- Fas

#17
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

11- Meksika

#18
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

10- Belçika

#19
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

9- Almanya

#20
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

8- Kolombiya

#21
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

7- Portekiz

#22
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

6- Hollanda

#23
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

5- Brezilya

#24
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

4- Fransa

#25
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

3- İngiltere

#26
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

2- Arjantin

#27
Foto - Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

1- İspanya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!
Yerel

Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!

Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açık..
TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Spor

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 kulübe puan silme cezası verdi. İşte o takımlar...
Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Dünya

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari yaptığı açıklamasında "Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici" ifadelerini kullandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in mahsur kaldığı araçta katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhur..
Karadeniz'de hareketli saatler!
Dünya

Karadeniz'de hareketli saatler!

Rusya'nın Karadeniz açıklarında tankerde yangın çıktı. Yangının çıkma sebebine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23