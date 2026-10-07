Dünyanın en güçlü milli takımları belli oldu! Türkiye’nin yeri herkesi şoke etti

Profesyonel liglerde milli aranın sonuna yaklaşılırken Football Ranked tarafından hazırlanan ve dünyanın en güçlü milli takımlarını listeleyen güncel sıralama futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sporda taşları yerinden oynatan bu listede Türk A Milli Futbol Takımımızın konumu sporseverlerin büyük ilgisini çekerken, dünya devlerinin arasındaki sıralama herkesi şaşırttı. Küresel futbol arenasındaki güç dengelerini gözler önüne seren bu çarpıcı liste sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.