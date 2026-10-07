Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, 50. yaş gününde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill tarafından 1. Derece Şan ve Onur Nişanı ile ödüllendirilerek dikkatleri üzerine çekti. Vladimir Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilip geçtiğimiz günlerde bordo bere takdim edilen Kadirov'a verilen bu yeni dinî nişan, iki taraf arasındaki yakınlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Dinler arası iş birliği ve halklar arasındaki barışa katkıları nedeniyle verildiği açıklanan bu ödül, uluslararası kulislerde geniş yankı uyandırdı.