  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin Yeni Jaguar şaşırttı! 1.015 beygir güç: İşte ezber bozan o tasarım Altın ve döviz alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı Bunu yapmayan tazminat hakkını kaybedecek! O sözleri yeniden gündem oldu! Ünlü ismin Boğaz’daki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı... Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü Ihlamurda bolluk bereketi! Fiyatı yıllar sonra düşüşe geçti Fon krizinde 20 milyar ile kaçtığı öne sürülüyordu! Eski bürokratla ilgili dumura uğratan gerçek ortaya çıktı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, 50. yaş gününde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill tarafından 1. Derece Şan ve Onur Nişanı ile ödüllendirilerek dikkatleri üzerine çekti. Vladimir Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilip geçtiğimiz günlerde bordo bere takdim edilen Kadirov'a verilen bu yeni dinî nişan, iki taraf arasındaki yakınlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Dinler arası iş birliği ve halklar arasındaki barışa katkıları nedeniyle verildiği açıklanan bu ödül, uluslararası kulislerde geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un son günlerde aldığı unvan ve ödüllere bir yenisi daha eklendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilen ve birkaç gün önce düzenlenen törende bordo bere takdim edilen Kadirov, bu kez Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 1. Derece Şan ve Onur Nişanı'na layık görüldü.

#2
Foto - Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, 5 Ekim'de 50 yaşına giren Ramzan Kadirov için yayımladığı kutlama mesajında, Çeçen liderin 1. Derece Şan ve Onur Nişanı ile ödüllendirildiğini açıkladı.

#3
Foto - Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Kirill, Kadirov'un uzun yıllardır yürüttüğü devlet görevlerine dikkat çekerek onu "iradeli, kararlı ve sorumluluk sahibi bir lider" olarak nitelendirdi. Patrik Kirill ayrıca Çeçenistan yönetimi ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Grozni Piskoposluğu arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#4
Foto - Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Kadirov, yeni nişanından yalnızca birkaç gün önce de askeri rütbesiyle gündeme gelmişti. Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilen Kadirov'a 3 Ekim'de Grozni'de düzenlenen törende Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov tarafından yeni apoletleri ve bordo bere takdim edilmişti.

#5
Foto - Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov’a gün doğdu! Önce bordo bere, şimdi nişan

Ordu Generali, Rus askeri hiyerarşisinde Rusya Federasyonu Mareşali rütbesinin hemen altında bulunuyor. Kadirov'a verilen bordo bere ise Rusya Ulusal Muhafızları bünyesindeki özel kuvvetlerle özdeşleşen bir sembol olarak biliniyor. Böylece Kadirov, kısa süre içerisinde Ordu Generali rütbesi ve bordo berenin ardından Rus Ortodoks Kilisesi'nin üst düzey nişanlarından birini de aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!
Yerel

Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!

Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açık..
Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler
Gündem

Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Babülmendep Boğazı çevresinden vahşet görüntüleri gelmeye..
Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Editör Masası programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu..
Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Dünya

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari yaptığı açıklamasında "Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici" ifadelerini kullandı...
Hizbullah, İsrail'e ömür biçti
Dünya

Hizbullah, İsrail'e ömür biçti

Hizbullah lideri Kasım yaptığı açıklamasında "Zaman alsa da İsrail, Lübnan'ın güneyinde kalamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap
Gündem

İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap

Soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır’ın İsrail’e saldırması halinde Sina Yarımadası’nı kaybedebileceğini s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23