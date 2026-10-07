Tencereye tahta mandal takıyorlar! Meğer sebebi buymuş

Makarna, pilav ya da nişastalı yiyecekler pişirilirken tencereden taşan su ocağın kirlenmesine neden olabiliyor. Son dönemde çoğu kişi çözümü tahta mandallarda buldu.

Mutfakta yemek hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, kaynayan suyun bir anda yükselerek tencereden taşması.

Özellikle makarna gibi nişasta içeren yiyeceklerde oluşan köpük, kısa süre içerisinde kapağa kadar ulaşabiliyor.

Bu soruna karşı kullanılan pratik yöntemlerden biri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yöntem için yalnızca tahta bir mandal gerekiyor.

Tencere kapağına neden tahta mandal takılıyor?

Yöntemin temel amacı tencere kapağını birkaç milimetre aralık bırakmak. Kapağın kenarına yerleştirilen tahta mandal, kapağın tencereye tamamen oturmasını engelliyor.

Böylece içeride oluşan buharın dışarı çıkabileceği küçük bir açıklık meydana geliyor. Buharın daha rahat tahliye edilmesi, tencerenin içerisindeki kaynamanın kontrol edilmesini kolaylaştırabiliyor.

Aynı yöntem kapağı hafif aralık bırakarak da uygulanabilir. Mandal burada yalnızca bu açıklığın korunmasına yardımcı oluyor.

Yöntem yalnızca normal tencere ve uygun kapaklarda, üreticinin kullanım talimatlarına aykırı olmayacak şekilde değerlendirilmeli.