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Gündem Tencereye tahta mandal takıyorlar! Meğer sebebi buymuş
Gündem

Tencereye tahta mandal takıyorlar! Meğer sebebi buymuş

Yeniakit Publisher
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Tencereye tahta mandal takıyorlar! Meğer sebebi buymuş

Mutfakta yemek pişirirken hanımların en büyük çilelerinden biri olan tencere taşması vakası sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntemle tarihe karışıyor. Özellikle makarna, pilav ve nişastalı yemekler pişirilirken ocağı batıran kaynar sulara karşı tahta mandallı çözüm fırtınası esiyor.

Makarna, pilav ya da nişastalı yiyecekler pişirilirken tencereden taşan su ocağın kirlenmesine neden olabiliyor. Son dönemde çoğu kişi çözümü tahta mandallarda buldu.

Mutfakta yemek hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, kaynayan suyun bir anda yükselerek tencereden taşması.

Özellikle makarna gibi nişasta içeren yiyeceklerde oluşan köpük, kısa süre içerisinde kapağa kadar ulaşabiliyor.

Bu soruna karşı kullanılan pratik yöntemlerden biri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yöntem için yalnızca tahta bir mandal gerekiyor.

 

Tencere kapağına neden tahta mandal takılıyor?

Yöntemin temel amacı tencere kapağını birkaç milimetre aralık bırakmak. Kapağın kenarına yerleştirilen tahta mandal, kapağın tencereye tamamen oturmasını engelliyor.

Böylece içeride oluşan buharın dışarı çıkabileceği küçük bir açıklık meydana geliyor. Buharın daha rahat tahliye edilmesi, tencerenin içerisindeki kaynamanın kontrol edilmesini kolaylaştırabiliyor.

Aynı yöntem kapağı hafif aralık bırakarak da uygulanabilir. Mandal burada yalnızca bu açıklığın korunmasına yardımcı oluyor.

Yöntem yalnızca normal tencere ve uygun kapaklarda, üreticinin kullanım talimatlarına aykırı olmayacak şekilde değerlendirilmeli.

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