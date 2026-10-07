400 yıllık cinayet ortaya çıktı! Mezarın içinden çıkan herkesi şoke etti

Bratislava’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 62 iskelet arasında biri diğerlerinden farklıydı. Yaklaşık 400 yıl önce gömülen 51 yaşlarındaki bir kadının omurgasında bulunan küçük metal parçası, ölümünün sıradan nedenlerle gerçekleşmemiş olabileceğini düşündürdü.

Omurgada 12,2 milimetrelik metal parçası bulundu

Baštová Caddesi’ndeki eski mezarlık alanında yapılan kazılarda toplam 62 iskelet bulundu. İskeletlerden birinin göğüs omurlarında metal bir parçaya rastlanması üzerine kalıntılar ayrıntılı incelemeye alındı. Yaklaşık 12,2 milimetre uzunluğundaki parçanın demir ya da çelikten yapılmış olduğu belirlendi.Kemikteki hasarın biçimi ve metalin inceliği, parçanın 16. ve 17. yüzyıllarda kullanılan ince uçlu bir stiletto hançerinden kopmuş olabileceğini gösterdi.

Hançer zırhın arasından bile geçebiliyordu

Stiletto, dar ve uzun yapısı nedeniyle kolay saklanabilen bir silah olarak kullanılıyordu. İnce ucu sayesinde zırhın eklem bölgelerindeki boşluklardan geçebilen hançer, savaşlarda ikinci silah olarak taşınabiliyordu. Sessiz kullanılması ve küçük bir giriş yarası bırakması nedeniyle suikastlarda da tercih edildiği biliniyor.İskeletteki göğüs kemiğinde de delici bir yaralanmaya işaret eden izler tespit edildi.

3 boyutlu modelle saldırı yeniden canlandırıldı

Araştırmacılar, kadının göğüs kafesini bilgisayar ortamında yeniden oluşturdu. Ardından stiletto hançerinin de 3 boyutlu modeli hazırlanarak metal parçanın omurgaya hangi açıyla ve nasıl ulaşmış olabileceği hesaplandı. İki olası senaryo üzerinde duruldu.

İlk ihtimale göre kadın iki kez bıçaklandı. Darbelerden biri göğüs kemiğini deldi, diğeri ise omurgaya kadar ulaştı ve hançerin ucu burada kırıldı.

İkinci ihtimalde ise tek ve güçlü bir darbenin hem göğüs kemiğini hem de omurgayı delmiş olabileceği değerlendirildi.

Saldırganın boyu bile hesaplandı

Yapılan modellemeyle bıçak darbesinin yaklaşık hızına ve kullanılan kuvvete ilişkin de tahminler elde edildi. Darbe hızının saatte yaklaşık 3,5 ila 62 kilometre arasında olabileceği hesaplandı. Araştırmacılar ayrıca saldırganın boyunun yaklaşık 1,65 ile 1,78 metre arasında olabileceği sonucuna ulaştı.

Cinayet mi, başka bir neden mi?

Cesedin dönemin geleneklerine uygun biçimde mezarlığa gömülmüş olması, kadının toplum dışına itilmiş biri olmadığını düşündürüyor.

Araştırmacılar, olayın kişisel bir saldırı ya da savaş koşullarında gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruyor. Ancak bunu kesinleştirecek herhangi bir yazılı kayıt bulunamadı.