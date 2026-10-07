Türkiye'nin ihracat devleri haritalandırıldı! 81 ilin üretim üsleri ve dış ticaret şampiyonları tek tek deşifre edildi
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve İSO İkinci 500 araştırması verileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Ahmet Kargın tarafından özel bir haritaya dönüştürüldü. Şirketlerin kağıt üzerindeki merkezleri yerine fabrikaların bizzat üretim yaptığı sahaları esas alan çalışma, 81 ilin dış ticaret liderlerini ve Anadolu'daki sanayi gücünü gözler önüne serdi.