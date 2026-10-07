Türkiye'nin ihracat devleri haritalandırıldı! 81 ilin üretim üsleri ve dış ticaret şampiyonları tek tek deşifre edildi

Benzer bir yöntem kamu kuruluşlarında da geçerlilik kazandı. Üretimin fiilen yürütüldüğü sahalar gözetilerek Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman'ın, Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ise Şırnak'ın zirvesine yerleşti. Ahmet Kargın çalışmanın metodolojisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İllere göre en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 ve ikinci 500 listesi dikkate alınarak bağlı oldukları sanayi odalarına göre en yüksek ihracat rakamı olan firma haritaya işaretlenmiştir.