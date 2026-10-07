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Gündem Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine füze yağdı: Rus saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var
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Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine füze yağdı: Rus saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var

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Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine füze yağdı: Rus saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülke genelinde düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bilançonun ağırlaştığını açıkladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirirken, 100 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 25 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gece ve bu sabaha karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarının sonuçlarını değerlendirdi.

Çernigiv bölgesine bağlı Priluki şehrine yapılan füzeli saldırının ardından süren arama kurtarma çalışmalarına değinen Zelenskiy, burada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını belirtti.

Şehirdeki bir apartmanın "X-101" tipi füzeyle hedef alındığını aktaran Zelenskiy, ölenler arasında 5 çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini anımsatarak, "Ukrayna'ya yapılan bu kapsamlı saldırının ardından toplam ölü sayısı 25’tir, 100 kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

 

Rusya'ya karşı yaptırımların belli bir ölçüde azaldığına dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerinin Moskova'ya yönelik baskıyı artırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Daha fazla hava savunma füzesine ihtiyaç duyduklarına işaret eden Zelenskiy, Rus hava saldırısı tehlikesinin her gün sürdüğünü vurguladı.

Zelenskiy, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın 12 farklı bölgesini hedef aldığını bildirmişti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yayımlanan açıklamada ise Rus ordusunun fırlattığı 44 füze ve 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

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