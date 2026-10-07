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Gündem Galata Kulesi Filistin’e selam durdu
Gündem

Galata Kulesi Filistin’e selam durdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Galata Kulesi'ne bir kez daha Filistin bayrağı yansıtılırken, uygulamayla Filistin halkına destek mesajı verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, zulme sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, Filistinli çocukların güven içinde yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye'nin barışı ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğini kaydetti.

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