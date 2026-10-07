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Gündem Dakikalar kala temizliğe başladı! Cemil Tugay’dan AK Parti öncesi dikkat çeken hamleler!
Gündem

Dakikalar kala temizliğe başladı! Cemil Tugay’dan AK Parti öncesi dikkat çeken hamleler!

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Dakikalar kala temizliğe başladı! Cemil Tugay’dan AK Parti öncesi dikkat çeken hamleler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, AK Parti’ye katılmasına dakikalar sosyal medya hesabından yaptığı değişikler dikkat çekti. Tugay, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sosyal medyadan takibe aldı, ardından YENİ Parti isimlerini takipten çıkardı. Tugay’ın Özgür Özel’i takip etmeyi sürdürdüğü de görüldü.

CHP’den 9 Haziran’da istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün törenle AK Parti’ye katıldı. Tugay’ın Ankara’daki AK Parti Genel Merkezine geçtiği sırada sosyal medyada yaptıkları dikkat çekti.

Tugay, AK Parti'ye katılmasına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

YENİ PARTİLİLERİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Tugay’ın sosyal medya hesabındaki değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Tugay’ın bazı YENİ Parti yöneticilerini ve isimlerini takipten çıkardığı görüldü.

Tugay’ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i ise takip etmeye devam ettiği görüldü.

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nden kongre binasına geçerken gazetecilerin ‘İzmirlilere bir mesajı olup olmadığı’ sorusuna, “İzmir'i çok güzel şeyler bekliyor” demişti.

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