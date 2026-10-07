Yeni Partililerin öfkesi dinmiyor! Cemil Tugay, Zıp Zıp Ali Mahir’i de zıplattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına muhalefet cephesinden tepkiler sürüyor. Özgür Özel’in ‘Hain oğlu hain’ tepkisinin ardından Yeni Parti’nin ‘Zıp Zıp’ lakaplı Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Tugay’a öfke kustu. Yaşananların utanç verici olduğunu iddia eden Başarır, “Ona bir önerim var: Mesleği estetik cerrah. Önce kendi yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez” dedi.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin eleştirilerde bulundu.
AK Parti'nin, İzmir ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da tepki gösteren Başarır, şunları söyledi: "İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay. İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanı, sizin iddianız, benim öyle bir iddiam yok. İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim. Bu kişiyi almaya utanmıyor musunuz? Varsa, İzmir'deki çöpü alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak?"
SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?
"Hem İzmir'in nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Bu nasıl bir utanmazlık? Direnenler, onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde, eğilip bükülenler, sokağa çıkacak yüzü olmayanlar AK Parti grubunda rozet takıyor. Cemil Tugay'a soruyorum: İzmir'de sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var: Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez."