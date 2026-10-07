Yeni Partililerin öfkesi dinmiyor! Cemil Tugay, Zıp Zıp Ali Mahir’i de zıplattı

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

AK Parti'nin, İzmir ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da tepki gösteren Başarır, şunları söyledi: "İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay. İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanı, sizin iddianız, benim öyle bir iddiam yok. İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim. Bu kişiyi almaya utanmıyor musunuz? Varsa, İzmir'deki çöpü alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak?"

SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

"Hem İzmir'in nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Bu nasıl bir utanmazlık? Direnenler, onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde, eğilip bükülenler, sokağa çıkacak yüzü olmayanlar AK Parti grubunda rozet takıyor. Cemil Tugay'a soruyorum: İzmir'de sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var: Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez."