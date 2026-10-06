Jonathan Spyer: Türkiye ile çarpışma rotasına giriliyor

Spyer'a göre, Türkiye-İsrail rekabetinin en yeni cephelerinden biri de Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu. Analizde İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland'ı bağımsız devlet olarak tanıdığı ve Babülmendep'in karşı kıyısındaki Husi faaliyetlerini takip etmek amacıyla burada askeri üs kurmayı planladığı belirtildi. Türkiye'nin ise Somaliland'ın bağımsızlığına karşı çıktığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir askeri eğitim üssü bulundurduğu ve Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama anlaşmaları imzaladığı hatırlatıldı. Spyer, bu gelişmelerin Afrika Boynuzu'nu da Ankara ile Tel Aviv arasındaki rekabet sahalarından birine dönüştürdüğü görüşünde.