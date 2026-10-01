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Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde artış
Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde artış

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Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 171,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 201 milyon dolar azalışla 171 milyar 204 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 25 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 1 milyar 245 milyon dolar azalarak 61 milyar 563 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Eylül'de 62 milyar 808 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

 

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 957 milyon dolar azalışla 111 milyar 597 milyon dolardan 109 milyar 640 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 201 milyon dolar düşüşle 174 milyar 405 milyon dolardan 171 milyar 204 milyon dolara indi.

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