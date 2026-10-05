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Gündem İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın
Gündem

İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın

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İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının ikinci duruşmasında tansiyon yükseldi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun söz talebiyle başlayan tartışmada avukatların tepkisi üzerine Mahkeme Başkanı duruşma düzenine müdahale etti. Uyarılara rağmen masaya vurarak tepki gösteren bir avukatın salondan çıkarılmasına karar verildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında duruşma salonunda dikkat çeken anlar yaşandı.

İkinci duruşmanın 28'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Verilen aranın ardından siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu bulunan ve bu davada tutuksuz sanık olarak yargılanan Hüseyin Gün, savunmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Ancak Gün'ün savunmasına geçilmeden önce salonda tansiyon yükseldi.

KABOĞLU SÖZ İSTEDİ, MAHKEME BAŞKANI İZİN VERMEDİ

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Mehmet Pehlivan'ın Çorlu Cezaevi'nden Kandıra Cezaevi'ne nakledilmesi konusunda konuşmak için söz istedi.

Mahkeme Başkanı ise söz konusu konunun o sırada görülen savunmayla ilgili olmadığını belirterek Kaboğlu'na söz vermedi.

Bu karar üzerine bazı avukatların tepki göstermesiyle duruşma salonunda tartışma çıktı.

(Temsili çizim)

MAHKEME BAŞKANINDAN SERT UYARI

Tartışmanın devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, müdahalede bulunan avukata duruşmanın işleyişine müdahale edemeyeceğini hatırlattı.

Mahkeme Başkanı şu ifadeleri kullandı:

Avukat bey, daha önceden size söz hakkı verdik. Siz bu şekilde müdahale edemezsiniz. Ben dinlemeyeceğim. Baro olarak açıklamanızı çıkın dışarıda yapın. Biz müdafilerini dinledik. Zapta yazın. Salondan çıkartacağım.”

MASAYA VURUNCA SALONDAN ÇIKARILDI

Uyarıya rağmen tartışmanın sona ermediği, avukatlardan birinin tepki göstererek masaya vurduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı ikinci kez müdahale etti:

“Öyle masaya vurarak müdahale olunmaz. Komutanım girin alın, salondan çıkartın. Konuşturmayacağım. Şahsın ismini de tespit edin.”

Mahkeme Başkanının talimatının ardından söz konusu avukat duruşma salonundan çıkarıldı.

SAVUNMA HAKKI BAŞKA, MAHKEME DÜZENİNİ BOZMAK BAŞKA

İmamoğlu'nun yargılandığı davada daha önce de duruşma salonundaki tartışmalar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Savunma hakkının hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu tartışmasız. Ancak bu hak, duruşmanın düzenini bozma veya mahkeme heyetinin yönetim yetkisini fiilen engelleme hakkı anlamına gelmiyor.

Son duruşmada bir avukatın uyarılara rağmen masaya vurarak tepki göstermesi ve bunun ardından salondan çıkarılması, İmamoğlu'nun savunma cephesindeki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahkeme Başkanı ise tartışmaların uzamasına izin vermeyerek duruşmayı sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesi yönünde sürdürdü.

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