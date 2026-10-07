İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

HUKUKÇU İZLEYİCİSİNDEN GELEN MESAJI OKUDU: "Bir mesaj daha okumak isterim, bir hukukçudan. Mustafa Ateş, avukat. 'Biraz evvel haber olarak sundunuz. Hürriyet gazetesinin manşetini okudunuz. Adalet Bakanı devam eden soruşturmalar hakkında dosya kapanmaz diyor. Gerçek bir hukuk devletinde siyasi kimliği bulunan bir Adalet Bakanı'nın böyle bir açıklama yapmaması gerekir. Ama bu açıklamaları yatsımaya başladık.' diyor.