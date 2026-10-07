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İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

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İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

Sözcü Tv ekranlarında konuşan İsmail Küçükkaya, fon soruşturmasıyla ilgili izleyicilerinden gelen bir yoruma itiraz etti.

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Foto - İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

Son zamanlarda fon soruşturması da dahil olmak üzere yoğun bir gündemden geçildiğini söyleyen İsmail Küçükkaya, "Ben bugünün toplumsal ihtiyacının bu güçlü mesajlarının verilmesi ve gereğinin yapılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

#2
Foto - İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

HUKUKÇU İZLEYİCİSİNDEN GELEN MESAJI OKUDU: "Bir mesaj daha okumak isterim, bir hukukçudan. Mustafa Ateş, avukat. 'Biraz evvel haber olarak sundunuz. Hürriyet gazetesinin manşetini okudunuz. Adalet Bakanı devam eden soruşturmalar hakkında dosya kapanmaz diyor. Gerçek bir hukuk devletinde siyasi kimliği bulunan bir Adalet Bakanı'nın böyle bir açıklama yapmaması gerekir. Ama bu açıklamaları yatsımaya başladık.' diyor.

#3
Foto - İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

Kendisi de bir hukukçu olan Mustafa Ateş. Yanlış hatırlamıyorsam bir dönem Yargıtay'da da görev yapmış bir isimdi." diyerek mesajı okuyan Küçükkaya, yapılan yoruma katılmadığını ise şu sözlerle açıkladı:

#4
Foto - İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

Biraz evvel hukukçu Mustafa Bey'e şu mesajı vereyim, ben katılmıyorum efendim. Onu söyleyeyim, kızanlar olabilir. Çok ağır bir gündemden geçiyoruz. Adalet kavramı çok konuşuluyor. 'Parayı alırız, dosya kapanmaz.' Ben bu açıklamanın önemli olduğuna inanıyorum.

#5
Foto - İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

Devletin burada olduğunu, güçlü olduğunu ve ucu nereye dokunursa dokunsun cezasını çekeceğini söylesin, bizim devletimizi yönetenler. Ama ben bugünün toplumsal ihtiyacının bu güçlü mesajlarının verilmesi ve gereğinin yapılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

#6
Foto - İsmail Küçükkaya'dan Akın Gürlek itirazı: Bana kızmayın ama ben katılmıyorum

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Yorumlar

Hasi bakalım

Hah şöyle adam olun, diyeceğim ama sizinki rüzgar meselesi

Hep birlikte milletin parasına çökmüşler,malı götürmüşler İsmail bey..

SPK de kimler var, niye 10 ay malı goturmelerine göz yummuşlar.Bu büyük miktarda para transferlerinde masak görmüyor muydu.
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