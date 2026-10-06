Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki soykırımdan ailesiyle birlikte kaçarken İsrail'in saldırısı sonucu mahsur kaldığı araçta hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

ARAÇTA 330’DAN FAZLA MERMİ İZİ BULUNDU

Hind Rajab ve ailesi Gazze'deki soykırımdan kaçarken araçları top atışına tutuldu. Amcası, halası ve üç kuzeni ilk ateşte öldü. Rajab ve bir kuzeni ilk saldırıyı sağ atlattı ve Filistin Kızılay Cemiyeti'ni arayarak yardım isteyip bir İsrail tankı tarafından saldırıya uğradıklarını bildirdi. Kuzeni telefonda konuştuğu sırada ikinci kez açılan atışta hayatını kaybetti. Kuzenin ölümünden sonra, Kızılay görevlileri yer tespiti ve arama kurtarma çalışması yapmaya devam ettiği sırada, ekiplerle konuşmaya Hind Rajab devam etti. Hem Rajab hem de Kızılay ambulansındaki sağlık görevlileri İsrail'in geri çekilmesinin ardından 10 Şubat'ta ölü bulundu. Rajab ve ailesinin içinde bulunduğu arata 335 mermi girişi bulunduğu tespit edildi.