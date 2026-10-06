  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Kılıçdaroğlu yoksa ben varım’ Chp’de ilk başkan adayı belli oldu İslam düşmanlığı günlük hayatın parçası oldu! Sözde özgürlükçülerin utanç tablosu Eli kanlı terörist Ben-Gvir poz verdi: Alçaklığın fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı ‘Mülakatta 100 ve 0 puan verildi’ Mersin Üniversitesi'nde başörtüsüne engel Özgür Özel, AK Parti’ye geçme kararı alan Cemil Tugay’a öfke kustu: Hain oğlu haindir! Türkiye'den sınır dışı edilen terörist Jesica Bahar İsrail'de Türklere nefret kusuyor Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek Trump adres verdi, eyalet ayağa kalktı: ‘Gelin Los Angeles’ı vurup yok edin’ Başvuru ekranı açıldı: Ailelere 11 bin 866 TL eğitim desteği
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in mahsur kaldığı araçta katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki soykırımdan ailesiyle birlikte kaçarken İsrail'in saldırısı sonucu mahsur kaldığı araçta hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

ARAÇTA 330’DAN FAZLA MERMİ İZİ BULUNDU

Hind Rajab ve ailesi Gazze'deki soykırımdan kaçarken araçları top atışına tutuldu. Amcası, halası ve üç kuzeni ilk ateşte öldü. Rajab ve bir kuzeni ilk saldırıyı sağ atlattı ve Filistin Kızılay Cemiyeti'ni arayarak yardım isteyip bir İsrail tankı tarafından saldırıya uğradıklarını bildirdi. Kuzeni telefonda konuştuğu sırada ikinci kez açılan atışta hayatını kaybetti. Kuzenin ölümünden sonra, Kızılay görevlileri yer tespiti ve arama kurtarma çalışması yapmaya devam ettiği sırada, ekiplerle konuşmaya Hind Rajab devam etti. Hem Rajab hem de Kızılay ambulansındaki sağlık görevlileri İsrail'in geri çekilmesinin ardından 10 Şubat'ta ölü bulundu. Rajab ve ailesinin içinde bulunduğu arata 335 mermi girişi bulunduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de uzay limanı inşa çalışmalarını başlattıklarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de uzay limanı inşa çalışmalarını başlattıklarını açıkladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de uzay limanı inşa çalışmalarını başlattıklarını açıkladı

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı
MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Gündem

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23