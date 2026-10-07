Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyede

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya adliyeye geldi.

Edinilen bilgilere göre Kaya ve eşi, soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifade veriyor.

SPK'DAN SUÇ DUYURUSU ADIMI

Soruşturmayla bağlantılı olarak Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Böylece bir süredir yatırım fonları ve sermaye piyasasındaki işlemler üzerinden ilerleyen soruşturmada yeni isimler de adli sürece dahil edilmiş oldu.

BİR GÜN ÖNCE GÖNÜLLÜ İADE YAPMIŞLARDI

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya hakkındaki gelişme, çiftin bir gün önce gerçekleştirdiği ödeme nedeniyle de dikkat çekti.

SPK, yatırım fonları ve borsa işlemlerine ilişkin isteğe bağlı iade hesaplarının oluşturulduğunu açıklamıştı.

Bu uygulamanın ardından Kaya çiftinin yatırımlarından elde edilen anapara dışındaki kısmı gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına aktardığı bildirilmişti.

MAL VARLIKLARI İÇİN DE TEDBİR YAZISI GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Kaya çiftiyle ilgili daha önce de önemli bir adım atılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıklarının dondurulmasına yönelik gerekli yazıların ilgili kurumlara gönderildiğini açıklamıştı.

Son gelişmeyle birlikte Kaya çifti bu kez ifade işlemleri için adliyeye geldi.

SAVCILIK ŞİRKETLERİN PARA HAREKETLERİNİ MERCEĞE ALDI

Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile şirketler ve yöneticileri arasındaki para hareketleri bulunuyor.

Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin gönderilmesi talep edilmişti.

Savcılık, söz konusu şirketlerde görev yapan yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024'ten bugüne gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin de incelenmesini istemişti.

Aynı kapsamda hesaplara gerçekleştirilen para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin de soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edilmişti.

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Fon soruşturması kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Son işlemlerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı bildirilmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın adliyedeki ifade işlemleri ise sürüyor.