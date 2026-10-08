SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/3910 Esas

KARAR NO : 2026/994

Davacı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Vekili : Av. SEFA AYDOĞDU

Davalılar : SEHER BİLEN VE DİĞERLERİ

Dosya davalısı Seher Bilen hakkında Dairemizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/263 E - 2024/172 K sayılı kararı ile görülerek karara bağlanan Kamulaştırma davasında davacı tarafın istinaf yoluna başvurması üzerine, Dairemizin 16/04/2026 tarihli kararı ile; "davacı idare vekilinin istinaf itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b/1 bendi uyarınca Esastan Reddine...," dair karar verilmiş olup; bedel yönünden İlanen Tebligatın yayınlanan gününden itibaren 2 hafta içinde başvurulduğunda Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Dairemiz karara karşı davacı kurum TEDAŞ vekilince Temyiz Başvurusunda bulunulmuş olup 13/05/2026 tarihli Temyiz Başvuru Dilekçesinde özetle; kamulaştırma bedeline, avukatlık ücretine, kapitalizasyon faizine, belirlenen objektif değer artışı oranına, bilirkişilerin hesaplamalarına itiraz ettiklerini belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının lehlerine olacak şekilde bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026

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Basın No: ILN02564622