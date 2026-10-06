Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı
Avrupa’nın göbeğinde okulları yağmalayıp polise ve öğretmene saldıran gözü dönmüş öğrencilere karşı Belçika Hükümeti radikal kararların eşiğine geldi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sokakları cehenneme çeviren vandal gençliğe karşı zorunlu askerliğin derhal geri getirilmesi gerektiğini savundu. Çin kontrolündeki TikTok uygulamasını "Batı toplumunu aptallaştırıp çürüten dev bir psikolojik harp silahı" olarak tanımlayan Francken, zehir saçan sosyal medya rezaletine de tam boy kilit vurulmasını istedi.