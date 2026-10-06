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Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

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Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

Avrupa’nın göbeğinde okulları yağmalayıp polise ve öğretmene saldıran gözü dönmüş öğrencilere karşı Belçika Hükümeti radikal kararların eşiğine geldi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sokakları cehenneme çeviren vandal gençliğe karşı zorunlu askerliğin derhal geri getirilmesi gerektiğini savundu. Çin kontrolündeki TikTok uygulamasını "Batı toplumunu aptallaştırıp çürüten dev bir psikolojik harp silahı" olarak tanımlayan Francken, zehir saçan sosyal medya rezaletine de tam boy kilit vurulmasını istedi.

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Foto - Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

Eğitim reformu kılıfıyla Fransa’dan Belçika sokaklarına sıçrayan vandalizm, Batı toplumundaki ahlaki ve disiplin çöküşünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenci kılıklı provokatörlerin okul binalarını yağmalayıp güvenlik güçlerine saldırması üzerine açıklama yapan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, gençliğin yozlaşmasına karşı disiplin reçetesini açıkladı.

#2
Foto - Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkede öğrenci eylemleri sürerken zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi gerektiğini söyledi. Francken, sosyal medya hesabından ülkede süren öğrenci eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Gençlerin okulları dağıttığını, öğretmenleri ve polis memurlarını dövdüğünü belirten Francken, "Bence zorunlu askerliği yeniden getirmeliyiz. Sadece askeri alanda değil, sağlık veya eğitim alanlarında da herkesin ortak yaşam için çalışmayı öğrenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

Francken, sosyal medya platformu TikTok'u da "lanet" olarak tanımlayarak, yasaklanması gerektiğini kaydetti. TikTok'un Çin gizli servisi tarafından kontrol edildiğini ve beyin çürümesine yol açan dünyanın en büyük psikolojik operasyonu olduğunu öne süren Francken, "Amaç, Batı toplumumuzu istikrarsızlaştırmak ve gençlerimizi aptallaştırıp hasta etmek." ifadelerini kullandı.

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Foto - Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

Francken, ebeveynlerin çocukların yetiştirilmesindeki temel sorumluluğuna da dikkati çekti. Fransa'nın ardından Belçika'nın bazı kentlerinde de eğitim koşullarına ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki tasarruf önlemlerine ve reformlarına karşı öğrenci eylemleri düzenlenmeye başlamış, yaşanan olaylar nedeniyle belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki bazı ortaöğretim kurumları kapatılmıştı. Öğrenciler, sınıf mevcutlarının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.

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