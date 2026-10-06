Öğrenci eylemleri sonrası dikkat çeken çıkış: Gençlere disiplin için kışla çağrısı

Francken, ebeveynlerin çocukların yetiştirilmesindeki temel sorumluluğuna da dikkati çekti. Fransa'nın ardından Belçika'nın bazı kentlerinde de eğitim koşullarına ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki tasarruf önlemlerine ve reformlarına karşı öğrenci eylemleri düzenlenmeye başlamış, yaşanan olaylar nedeniyle belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki bazı ortaöğretim kurumları kapatılmıştı. Öğrenciler, sınıf mevcutlarının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.