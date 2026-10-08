T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/365 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çömlekköy Köyü 183 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4.228,22m2' lik bölümünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 4.228,22 m2sinin 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak kısmının tahmini bedeli 1.268.466,00 TL olarak kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 28.09.2026

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Basın No: ILN02564327